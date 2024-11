MyHeritage veröffentlicht KI-Tool "LiveMemory", um fotografische Erinnerungen in Videos lebendig werden zu lassen

LiveMemory animiert das in der App hochgeladene Foto und simuliert die darauf abgebildete Szene auf äußerst realistische Weise. Nach dem Upload analysiert das KI-Modell das Bild, um die am besten geeignete Animation für die Nachstellung der Szene zu erstellen. Bei Fotos, auf denen mehrere Personen zu sehen sind, animiert der Algorithmus die Gesten und lässt sie interagieren. Das Ergebnis ist ein beeindruckender 5-Sekunden-Videoclip.

Aus einem einfachen Foto werden täuschend echte Videos

So wird beispielsweise aus dem Foto eines Kindes auf einem Fahrrad ein Video des fahrenden Kindes, aus einem Hochzeitsfoto ein Video des sich küssenden Paares und aus einem Foto eines Musikers ein Video, in dem dieser sein Instrument spielt.

LiveMemory eignet sich perfekt, um nostalgische Familienfotos wieder aufleben zu lassen. Es funktioniert auch gut bei Fotos mit nicht-menschlichen Motiven wie Haustieren oder Fahrzeugen. Der Algorithmus kann Teile der Szene simulieren, die auf dem Originalfoto nicht abgebildet sind, so als würde eine Kamera die Bewegung über die Ränder des Fotos hinaus verfolgen.

MyHeritage CEO: „Wollen Lieblings-Erinnerungen zu neuem Leben erwecken”

„Bei MyHeritage wollen wir Menschen dazu inspirieren, sich mit ihrer Familiengeschichte auf spannende und sinnvolle Weise auseinanderzusetzen“, sagt Gilad Japhet, Gründer und CEO von MyHeritage. „LiveMemory ermöglicht es jedem von uns, unsere Lieblings-Erinnerungen wieder zum Leben zu erwecken und sich unseren Vorfahren, die wir vielleicht nie getroffen haben, näher zu fühlen. Es ist die ultimative Art, in Erinnerungen zu schwelgen.“

LiveMemory ist eine MyHeritage-Premium-Funktion, die sich sie für eine begrenzte Anzahl von Videos kostenlos ausprobieren lässt. Um mehr Videos zu erstellen, ist ein Abonnement erforderlich.

Neue Möglichkeiten für Hobby-Ahnenforscher

Führende Genealogie-Blogger sind begeistert von LiveMemory. Maureen Taylor, in der Genealogie-Community bekannt als The Photo Detective, war beim Ansehen ihrer LiveMemory-Videos erstaunt und sprach von einer atemberaubenden neuen Entwicklung, um Geschichten in der Ahnenforschung zu erzählen: „Zu sehen, wie meine Vorfahren in Bewegung sind, war surreal.” Roberta Estes von DNAeXplained war sprachlos; als sie einen Videoclip ihrer Mutter beim Tanzen sah, war sie vor Rührung überwältigt. „Es ist wirklich beeindruckend. Ich brauche jetzt eine ganze Taschentuchpackung!“, sagte sie anschließend. James Tanner, Autor des Blogs Genealogy’s Star, sagte, dass LiveMemory “die wahren Emotionen der Genealogie erlebbar macht und eine stärkere Verbindung mit den eigenen Vorfahren schafft.”