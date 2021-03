Nova Sedes-Genossenschaftsbeteiligungen versprechen attraktive Auszahlung

Mitglieder einer Wohnungsbaugenossenschaft können auf mehrfache Weise von ihrer Mitgliedschaft profitieren. Während die einen in erster Linie Wert auf die Möglichkeit legen, bezahlbare Wohnungen von der Genossenschaft anmieten oder sogar erwerben zu können, nutzen andere die Genossenschaftsbeteiligung als rentierliche Form der Kapitalanlage. Wie sehr sich Letzteres dank diverser möglicher Einzahlungsvorteile lohnen kann, hat die Nova Sedes Wohnungsbau eG einmal exemplarisch ausgerechnet. So kann ein VL-Sparer dank Arbeitgeberzuzahlungen und staatlicher Förderungen in 14 Jahren ein kleines Vermögen in Höhe von rund 9.000 Euro aufbauen. Im Folgenden erläutert die Nova Sedes, wie diese Auszahlung möglich wird.

