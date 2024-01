Der Wandel: Warum immer mehr Krypto-Unternehmen von Estland und Litauen nach Bulgarien umziehen

Pameroy Management Ltd, der führende Anbieter für die Akquisition von Finanz- und Cryptolizenzen, gibt heute bekannt, dass die Attraktivität von VASP-Lizenzen (Virtual Asset Service Provider) in Estland und Litauen für Krypto-Börsenunternehmen erheblich abgenommen hat und dieser Trend noch weiter zunehmen wird. Immer mehr Unternehmen ziehen es vor, sich in Drittländern wie Bulgarien niederzulassen, um dort die entsprechenden Genehmigungen als Custodian und Crypto Exchange Institut zu erhalten.



Pameroy Management Ltd, als Vorreiter in der Bereitstellung von Unternehmensdienstleistungen im Finanzsektor, analysiert die Gründe hinter diesem bedeutsamen Trend.



Die Hauptgründe für den Wandel in der Präferenz von Krypto-Unternehmen für Bulgarien gegenüber Estland und Litauen sind wie folgt:



1. Verschärfte Regulierungen in Estland und Litauen:

Estland und Litauen haben in den letzten Jahren ihre Vorschriften für VASP-Lizenzen deutlich verschärft, was zu einer zusätzlichen Belastung für Krypto-Börsenunternehmen führt. Die gestiegenen regulatorischen Anforderungen werden nicht nur von Unternehmen als hinderlich empfunden, sondern können gar existentielle Bedrohungen für Firmen mit sich bringen. Die Überregulierung in den baltischen Staaten hat ein derart hohes Level erreicht, dass selbst Länder wie Deutschland oder Österreich ein unternehmensfreundlicheres Klima in der Zwischenzeit bieten.

2. Gestiegene Compliance-Kosten:

Die erhöhten Compliance-Anforderungen in Estland und Litauen haben zu steigenden Kosten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung von VASP-Lizenzen geführt. Diese zusätzliche finanzielle Belastung hat dazu geführt, dass Unternehmen nach kosteneffektiveren Alternativen suchen (müssen). Unterhaltungskosten von bis zu 20.000 EUR im Monat sind selbst für viele etablierte Unternehmer nicht mehr zu stemmen und verursachen Liquiditätsengpässe.

3. Wettbewerbsfähige regulatorische Umgebung in Bulgarien:

Bulgarien hat sich als bevorzugter Standort herauskristallisiert, der eine wettbewerbsfähige regulatorische Umgebung für die Kryptowährungsindustrie bietet. Die Eintragung und Ernennung als regulierter Exchanger für digitale Währungen sowie für Treuhand Wallet Services wird anders als im Baltikum schnell und einfach durch die National Revenue Agency / NRA durchgeführt. Die transparenten und unterstützenden Vorschriften machen das Land zu einer attraktiven Wahl für die Lizenzierung. Die erforderlichen Regelwerke, AML/CFT Compliance Policies etc. erhalten Pameroy Kunden schlüsselfertig zur Einreichung gleich bei Auftragsannahme mit zur Verfügung gestellt.



4. Kostenvorteile in Bulgarien:

Bulgarien punktet mit niedrigeren operativen Kosten, keiner Pflichtanstellung von Personal, keiner Zwangsanmietung und Ausstattung von Büroräumen und ohne Verpflichtung bulgarische Compliance Officers zu beschäftigen. Diese finanziellen Vorteile sind besonders für Startups und kleinere Unternehmen von Bedeutung. Auch sparen sich Unternehmer 125.000 EUR in Litauen und 250.000 EUR in Estland als einzuzahlendes Minimumstammkapital. Bulgarien wartet mit 0 EUR auf.



Hinzu kommen die Ersparnisse im Firmen-Setup von bis zu 50.000 EUR, laufende Betriebskostenreduzierungen von bis zu 15.000 EUR pro Monat und wesentlich günstigere Accounting und Steuerberatungskosten.

5. Kurze Genehmigungs- und Setupzeiten:

Das Firmensetup in Bulgarien nimmt circa 3 Tage in Anspruch. Unmittelbar danach erfolgen die Bankkontoeröffnungen sowie die Beantragungen an die NRA, um als regulierter Dienstleister im Register aufgenommen zu werden. Momentan ist bis zur Fertigstellung aller Services mit einer Setupzeit von 14 – 21 Tagen zu rechnen. Dagegen erscheinen die bis zu 4 Monate im Baltikum als unterträglich lang.

6. Innovatives und unterstützendes Umfeld:

Bulgarien fördert Innovationen und bietet ein unterstützendes Umfeld für technologische Entwicklungen im Finanzsektor. Diese Innovationsfreundlichkeit ist ein weiterer Anreiz für Unternehmen, sich in Bulgarien niederzulassen. Auch garantiert Pameroy Management Ltd die Eröffnung von bis zu zwei Geschäftsbankkonten für eine neue, regulierte Firma in Bulgarien. Im Baltikum weigern sich große Geschäftsbanken selbst für ortsansässige, lokale, voll registrierte und einbezahlte Firmen Kontenlösungen zur Entgegennahme von Kundengeldern anzubieten.



Dann helfen nur noch Electronic Money Issuer, die für Cryptoaktivitäten im Hochrisikosegment tausende an Euro nur für Onboardings und bis zu 2.000 EUR im Monat für die Unterhaltung einer SEPA-only Kontoverbindung abverlangen. Auch diese Kosten kann man sich bequem in Bulgarien sparen, da Geschäftsbanken sowohl für SEPA als auch SWIFT Kunden Zahlungswege zur Verfügung stellen.

Pameroy Management Ltd ermutigt Krypto-Unternehmen, die ihre Operationen optimieren und wettbewerbsfähiger agieren möchten, die Vorteile einer Lizenzierung bzw. Registrierung in Bulgarien in Betracht zu ziehen. Die Expertise von Pameroy Management Ltd ermöglicht es Unternehmen, diesen Prozess effizient und reibungslos zu gestalten.



Ein 5 Tage VIP Service vor Ort in Bulgarien ermöglicht Kunden, Firmen direkt vor Ort zu gründen, die Bankkonten zu eröffnen, den Accountant zu beauftragen. Die Pameroy Kollegen unterstützen Sie bei allen Schritten, bis hin zur pünktlichen Abholung am Hotel und mit vollem Chaffeurservice ohne Aufpreis.



Für weitere Informationen oder für eine individuelle Beratung zu Finanzlizenzen steht Pameroy Management Ltd sowie die UAE Tochter APAC International Corporate Services FZCO zur Verfügung.



Die Firmensetups in Bulgarien werden koordiniert über Pameroy's Niederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten koordiniert: https://finanzlizenzen24.com/bulgarien-eu-trust-finanzlizenz für weitere Informationen.