NeoPrediX AG wählt neuen Aufsichtsrat

Basel, Schweiz, Regensburg, Deutschland und Ft. Lauderdale, FL, USA, 13. Juni 2022 – NeoPrediX AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat der Firma neu gewählt wurde. Vielen Dank an alle Stimmberechtigten. Wir gratulieren den folgenden fünf Personen, inklusive einer neuen Aufsichtsrätin und vier wiedergewählten Aufsichtsräten.

Dr. Volker Pfahlert, Chairman (wiedergewählt)

https://www.linkedin.com/in/volker-pfahlert-46606314/

Christine Storm (neu)

https://www.linkedin.com/in/christine-storm-31b726160/

Arne Kirchner (wiedergewählt)

https://www.linkedin.com/in/arne-kirchner-070a3895/

Dr. Gerhard Ries (wiedergewählt)

https://www.linkedin.com/in/gerhard-ries-285374/

Prof. Dr. Sven Wellmann (wiedergewählt)

https://www.linkedin.com/in/sven-wellmann-59031065/

Alle sind für ein Jahr ab dem 1. Juli 2022 gewählt.

Die NeoPrediX AG ist ein Unternehmen zur Unterstützung klinischer Entscheidungen für Schwangere und Neugeborene, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung intelligenter Algorithmen zur Vorhersage des dynamischen Fortschreitens von Krankheitsparametern während der ersten 1.000 Lebenstage konzentriert. Die Vision des Unternehmens ist die Gesundheitsversorgung im frühen Lebensalter zu verbessern, zu personalisieren und langfristige medizinische wie auch finanzielle Konsequenzen zu vermeiden.

Während Standard-of-Care-Tools eine Risikostratifizierung für die Bestimmung des Bilirubins zu einem bestimmten Zeitpunkt bieten, ermöglicht der neue NeoPrediX B.1-Algorithmus die Vorhersage des dynamischen Verlaufs des Bilirubins für bis zu 48 Stunden in die Zukunft. NeoPrediX ist ansässig in Basel, Schweiz mit Tochterunternehmen in Regensburg, Deutschland sowie Ft. Lauderdale, Florida, USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Internetpräsenz: https://neopredix.com

KONTAKT:

NeoPrediX AG

Thorsten Waloschek (CEO)

+49-941-46396210

@email

NeoPrediX USA, Inc.

Thorsten Waloschek (CEO)

+1-954-315-3884

@email

Medienkontakt:

Bamberg kommunikation GmbH

Daniela Bamberg

Lise-Meitner-Straße 6

74074 Heilbronn

+49 7131 72472 0

@email