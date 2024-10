HAEBERLE stellt innovative und prämierte Wagensysteme auf der MEDICA 2024 aus

Ein besonderes Highlight ist das Gerätewagensystem moveo®, das kürzlich mit dem renommierten Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht die Modernität und Zukunftsorientierung des Wagensystems von HAEBERLE, das neue Maßstäbe in der Medizintechnik setzt.

Besucher der Messe haben die Gelegenheit, die innovativen und nachhaltigen Wagensysteme aus nächster Nähe zu erleben und sich von deren Qualität und Funktionalität zu überzeugen. Die MEDICA, eine der weltweit größten Fachmessen für Medizintechnik, bietet die ideale Plattform, um die neuesten Trends und Technologien der Branche zu entdecken.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuesten Produkte auf der MEDICA 2024 vorzustellen und mit Fachleuten aus der ganzen Welt in den Austausch zu treten“, sagt Bernd Hofacker, Geschäftsführer von HAEBERLE. „Unsere Gerätewagen sind das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung, setzen neue Maßstäbe in der Medizintechnik und werden auf der MEDICA präsentiert, um ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit im medizinischen Umfeld zu demonstrieren. So setzen wir konsequent unser Motto WE. MOVE. DESIGN. um.“

HAEBERLE hat sich in den letzten Jahrzehnten als führender Anbieter von mobilen Arbeitsplätzen und Gerätewagen für medizinische Anwendungen etabliert.

Nachhaltigkeit spielt bei HAEBERLE eine zentrale Rolle. Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Materialien und energieeffiziente Produktionsprozesse, um die ökologischen Auswirkungen seiner Produkte zu minimieren. Die Gerätewagen sind so konzipiert, dass sie langlebig und recyclebar sind, was zur Reduzierung von Abfall und Ressourcenverbrauch beiträgt.

Die Gerätewagen von HAEBERLE können über autorisierte Fachhändler bezogen werden. HAEBERLE bietet zudem maßgeschneiderte Lösungen und einen umfassenden Kundenservice, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Kunden optimal erfüllt werden. So entstehen individuelle Wagensysteme für die Medizintechnik, die an die verschiedenen Herausforderungen des jeweiligen medizinischen Bereiches angepasst sind.

Ein weiteres herausragendes Merkmal der HAEBERLE Gerätewagen ist ihre hohe Individualisierbarkeit. Kunden erhalten die Wagen in den Farben ihrer Corporate Identity sowie mit ihrem eigenen Logo, um eine perfekte Integration in ihre Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

HAEBERLE präsentiert seine erfolgreichen Produkte für die Zukunft der mobilen Medizintechnik auf der MEDICA 2024 in Halle 10, Stand F20-1.

Weitere Informationen: