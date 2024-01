Neue Führung bei der Aristo Group: Boris Wiedner wird Geschäftsführer in der Festanstellungsvermittlung

Boris Wiedner ist bereits seit 2015 im Bereich Personalvermittlung bei der Aristo Group tätig und hat diesen Geschäftsbereich maßgeblich mit aufgebaut. In seiner neuen Rolle wird er nun die strategische Weiterentwicklung und Erschließung neuer Märkte in diesem Feld vorantreiben. „Ich freue mich sehr, nun die Gesamtverantwortung für den Bereich Festanstellungsvermittlung innerhalb der Aristo Group zu übernehmen und werde das starke Fundament der letzten Jahre weiter ausbauen“, so Boris Wiedner.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bringt Boris Wiedner nicht nur ein weitreichendes Netzwerk in der Life Science Branche mit, sondern verfügt auch über eine umfassende Expertise als Führungskraft in der Personaldienstleistung. Auch Florian Wiedner, Gründer und Inhaber der Aristo Group, zeigt sich zuversichtlich: „Die Entwicklungen auf der Führungsebene der Aristo Group sind enorm wichtig, um uns als Unternehmen weiter voranzubringen, und eröffnen neue Chancen, unsere Erfolgsgeschichte der letzten Jahre weiterzuschreiben.“ Auch in Zukunft wird die Aristo Group mit ihrem Expertennetzwerk und ihrer Branchenkenntnis passgenaue Fachkräfte in allen Geschäftsbereichen für Life-Science-Unternehmen vermitteln und das „perfect Match“ für ihre Kunden und Kandidaten finden.