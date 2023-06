Ein Küchenchef als Provokateur

Wir freuen uns, Ihnen das Assisi Stuben Restaurant im malerischen Großgmain im Salzburgerland vorstellen zu dürfen. Das Assisi Stuben ist bekannt für seine innovative Küche, die traditionelle europäische Gerichte auf kreative und moderne Weise präsentiert.

Ausgezeichnet mit 2 Hauben vom „Der Große Restaurant- und Hotel Guide“, vom Schlemmer-Atlas mit 2,5 Kochlöffeln und vom a la carte Magazin für seine erfindungsreiche Küche sowie das ausgewogene Weinprogramm empfohlen und last but not least vom Englischen Lux-Life Magazin als „Best Vegetable & Seasonal Centric Restaurant 2023 – Austria“ ausgezeichnet.

Unter der Leitung von Küchenchef Stefan Buhk bringt das Team des Assisi Stuben einzigartige Aromen und kulinarische Kreationen hervor, die aus den frischesten, lokalen Zutaten zubereitet werden. Das Restaurant setzt sich für die Unterstützung von umweltbewussten Landwirten und Produzenten ein und arbeitet nachhaltig.

Das Menü des Assisi Stuben wurde darauf ausgelegt, die Aromen und Zutaten der Salzburgerland-Region hervorzuheben. Sie werden von der handwerklichen Präzision des Küchenteams begeistert sein, das traditionelle Salzburger Gerichte neu interpretiert und mit anderen europäischen Einflüssen mischt.

Das Ambiente des Assisi Stuben ist rustikal und elegant zugleich - mit warmem Licht und antiken Möbeln, die eine intime und gemütliche Atmosphäre schaffen. Die offene Küche des Restaurants ermöglicht es den Gästen, ihrer Mahlzeit bei der Zubereitung zuzuschauen.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, uns im Assisi Stuben zu besuchen und die wunderbare Küche des Restaurants zu genießen. Besuchen Sie dazu unsere Website unter http://www.assisi-stuben.com/ um Ihren Tisch zu reservieren oder Anfragen zu stellen.