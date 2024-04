Der Schafstall am Heidegarten – Mehr als nur eine Location

Mit der Fähigkeit, Veranstaltungen von 30 bis zu 750 Personen zu beherbergen, stellt der Schafstall am Heidegarten die perfekte Mischung aus rustikalem Charme und moderner Gastlichkeit dar.

Der Schafstall am Heidegarten ist nicht nur eine Oase für die berühmten Heidschnucken der Region, sondern auch eine vielseitige Eventlocation, die Firmenveranstaltungen, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge und Teambuilding-Events zu unvergesslichen Erlebnissen macht. Mit der Fertigstellung der Remise, einem gemütlichen Holzrahmenbau, der überdachte Sitzplätze für bis zu 50 Personen bietet, erweitert der Schafstall seine gastronomische Vielfalt. Gäste können sich auf lokale Spezialitäten wie Heidjer Erbseneintopf, Bio-Flammkuchen und handgemachtes Bio-Eis freuen.

In der Zusammenarbeit mit regionalen Caterern legt der Schafstall am Heidegarten größten Wert auf kulinarische Exzellenz und Vielfalt. Die Grillbuffets, ergänzt durch Spezialitäten von der Heidschnucke, stehen dabei besonders hoch im Kurs. "Wir sind stolz auf unser fantastisches Team, das durch eine eigene Hochzeitsplanerin und spezialisiertes Eventmanagement für Firmenevents ergänzt wird. Wir haben das beste Service-Team in der Heide", betont Daniel Ernst.

Zur Aufwertung der Außenbereiche werden statt der traditionellen weißen Festzelte moderne, beigefarbene Stretchzelte installiert, die weitere 200 überdachte Sitzplätze schaffen. Damit bietet der Schafstall am Heidegarten Platz für bis zu 750 Personen für geschützte Outdoor-Veranstaltungen.

Die Vielseitigkeit des Schafstalls ermöglicht es, neben bekannten öffentlichen Events auch private Feiern und geschäftliche Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente zu realisieren. Trotz der hohen Nachfrage und über 40 bereits gebuchten Veranstaltungen für dieses Jahr, läuft die Planung für 2025 auf Hochtouren.

Ein besonderes Highlight im Winter ist das Schneverdinger-Eisstockschießen im Höpen, das sowohl für private Gruppen als auch als Teil einer großen Weihnachtsfeier zusammen mit einem mobilen Weihnachtsmarkt verfügbar ist.