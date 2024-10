Aromamedia kündigt den Start der Produktion innovativer Aufkleber mit dem Duft und Geschmack des Produkts an

Multisensorischer Ansatz beim Produktauswahl

Eine neue Technologie ermöglicht den Kunden, mehrere Sinneskanäle zu aktivieren: den Gehörsinn, Sehsinn und Tastsinn. Dieser Ansatz ermöglicht, die Eigenschaften eines Produktes vor dem Kauf zu testen. Direkt auf der Verpackung angebrachte Aufkleber imitieren das Duft oder den Geschmack des Inhalts, sodass, die Verpackung nicht geöffnet werden muss.

Aroma und Geschmack senden Signale an denselben Bereich des Gehirns, sodass wir anhand des Aromas den Geschmack eines Produkts erkennen können. Der Aufkleber beginnt erst beim Reiben zu riechen, sodass alle Produkte im Regal ihren eigenen, einzigartigen Aromaaufkleber erhalten.

Diese Lösung bewahrt die Integrität des Produkts und seiner Verpackung, indem sie den Kontakt mit der äußeren Umgebung verhindert. Die Verwendung eines multisensorischen Ansatzes fördert auch eine tiefere Interaktion mit dem Produkt, sodass die Verbraucher durch ein integriertes sensorisches Erlebnis einen Einblick in seine Eigenschaften erhalten.

Perspektive für Hersteller und Händler

Die Einführung der neuen Aroma- und Geschmacksaufklebertechnologie ist ein neuer Ansatz für die Produktpräsentation auf dem Markt. Die Hersteller können Aroma- und Geschmackseigenschaften ihrer Produkte demonstrieren, ohne sie öffnen zu müssen. Dies reduziert Kosten für die Proben und die Bereitstellung von Tasten, während die Verpackung intakt bleibt.

Für Händler wird die Verwendung solcher Aufkleber dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf Produkte zu lenken, da sie deren Eigenschaften sofort einschätzen können. Aroma- und Geschmackaufkleber können als Instrument zum Erweiterung von Kundeninteraktionen mit dem Produkt dienen und das potentielle Interesse am Kauf verschiedener Produktartikel steigern.

Anwendung in verschiedenen Branchen

Aroma- und Geschmacksaufkleber sind eine innovative Lösung, die in vielen Branchen ihre Anwendung findet. Beispielsweise könnten solche Aufkleber in der Pharmaindustrie pflanzliche Zubereitungen authentifizieren. Im Bereich der Haushaltschemie bieten sie die Möglichkeit an, sich mit dem Duft von Produkten vertraut zu machen, ohne die Verpackung zu stören, was auch für Tabakprodukte relevant ist, wo es von großer Bedeutung ist, eine Ahnung vom Aroma zu haben, ohne Zugang zum Produkt selbst zu haben.

Für Hersteller von alkoholfreien Getränken kann die Verwendung solcher Aufkleber den Kunden helfen, vor dem Kauf den Geschmack eines Produktes im Voraus einzuschätzen. Außerdem können Aufkleber in der Körperpflege und Kosmetik, wo die Auswahl oft vom Duft abhängt, den Auswahlprozess vereinfachen. Auch die Hersteller von Alkohol, Kondoms und Tee könnten diese Technologie nützlich finden, weil es eine zusätzliche Information von ihren Produkten bereitstellt.

Somit kann die Verwendung von Aroma- und Geschmacksaufkleber eine fundiertere Produktauswahl in verschiedenen Marktsektoren fördern, den Kaufprozess erleichtern und Vertrauen zum Produkt stärken.