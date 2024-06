Der neue promobo Flagshipstore in Hohen Neuendorf: Ein architektonisches Highlight zieht ein positives Zwischenfazit

Die Materialwahl unterstreicht nicht nur die Ästhetik des Gebäudes, sondern haucht auch der Einzelhandelsfläche einen außergewöhnlichen Touch ein. Beeindruckend ist auch das nachhaltige Konzept des Stores: Als KFW-40-Energieeffizienzgebäude entspricht es höchsten ökologischen Standards. Eine großflächige Photovoltaikanlage auf dem Dach sorgt für die umweltfreundliche Energieversorgung des Geschäfts, und die baldige Einbindung von Stromspeichern wird zukünftig die Firmenflotte von promobo klimafreundlich antreiben.

Der neue promobo Store ist bereits die fünfte Filiale im Raum Berlin und hat am Standort Hohen Neuendorf aktuell bereits 15 neue Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig hat promobo eine weitere Plattform ins Leben gerufen, in der viele kleine Manufakturen und Designer aus Berlin ihre Produkte präsentieren können. Dies verschafft ihnen die Möglichkeit, ihre kreativen Werke nun auch außerhalb der Stadtgrenzen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Die Resonanz der Designer ist durchweg positiv, da der neue Standort ihnen zusätzlichen Absatz und Sichtbarkeit bietet.

Das Sortiment des neuen Flagshipstores wurde sorgfältig erweitert. Neben den bereits bekannten und beliebten Produktgruppen aus Schmuck, Uhren, Taschen, Kunst, Handmade, Recycling, Design, Gadgets, Geschenken und Mitbringseln umfasst das Angebot nun auch Spielwaren, Schreibwaren und Partyartikel. Diese neuen Warengruppen ergänzen das bestehende Sortiment perfekt und sorgen für noch mehr Vielfalt und Attraktivität für die Kunden. Durch das erweiterte Sortiment ist es promobo gelungen, ein umfassendes Shopping-Erlebnis zu schaffen, das sowohl für Erwachsene als auch für Kinder spannend und ansprechend ist.

Die Resonanz der Kundschaft in Hohen Neuendorf ist überwältigend positiv. Der promobo Flagshipstore hat sich schnell als beliebtes Einkaufsziel etabliert. Die innovative Kombination aus Nachhaltigkeit, Designvielfalt und einem breiten Produktsortiment findet großen Anklang. Dieser Erfolg ermutigt promobo, die Expansion weiter voranzutreiben. Der Fokus liegt nun auf der Eröffnung weiterer Filialen in den Randbezirken von Berlin sowie in anderen deutschen Großstädten wie Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und München. Um diese ambitionierten Expansionspläne zu realisieren, ist promobo aktiv auf der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern und Investoren, die das erfolgreiche Konzept unterstützen und mitgestalten möchten.

Weitere Informationen zu promobo und dem neuen Flagshipstore in Hohen Neuendorf finden Sie auf unserer Website [www.promobo.de](https://www.promobo.de).