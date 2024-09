Druck-Guru.de wird mit dem Hipe Award 2024 ausgezeichnet: Anerkennung für herausragende Qualität, Leistung, Service und Effizienz

Druck-Guru.de, der führende Textildruck-Spezialist im deutschsprachigen Raum, freut sich bekannt zu geben, dass es den begehrten Hipe Award 2024 erhalten hat. Dieser renommierte Preis würdigt Unternehmen, die durch außergewöhnliche Qualität, Leistung, Service und Effizienz überzeugen – Kriterien, die bei Druck-Guru.de fest verankert sind.

Druck-Guru.de ist spezialisiert auf die Herstellung von DTF- (Direct-to-Film) und UV-DTF Transfers und hat sich als Marktführer in der Textildruckbranche etabliert. Diese innovativen Verfahren ermöglichen es dem Unternehmen, seinen Kunden langlebige und hochwertige Druckergebnisse zu bieten, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Das Prüfungsteam des Hipe Awards zeigte sich von den Leistungen von Druck-Guru.de beeindruckt und kommentierte: „Ihre Dienstleistung begeistert, Ihre Bestnoten beweisen das. 1,0 in Kundenzufriedenheit, 1,0 in Betreuung und 1,2 in Kompetenz und Bildung.“ Diese herausragenden Bewertungen spiegeln die konsequente Ausrichtung des Unternehmens auf exzellenten Kundenservice und fachliche Kompetenz wider.

„Es ist uns eine große Ehre, den Hipe Award 2024 zu erhalten. Diese Auszeichnung bestätigt unsere harte Arbeit und unser Bestreben, stets die höchsten Standards in Bezug auf Qualität und Service zu erfüllen“, sagt Rainer Pfohl, Geschäftsführer von Druck-Guru.de. „Unsere Kunden stehen für uns immer an erster Stelle, und wir sind stolz darauf, durch unser Engagement in den Bereichen Leistung und Effizienz herausragende Ergebnisse zu liefern.“

Der Hipe Award gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Dienstleistungsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Auszeichnung basiert auf einer strengen Bewertung in den Kategorien Qualität, Leistung, Service und Effizienz – alles Bereiche, in denen Druck-Guru.de durch kontinuierliche Innovationen und den Einsatz modernster Technologien glänzen konnte.

Über Druck-Guru.de: Druck-Guru.de ist der führende Anbieter von DTF- und UV-DTF-Transfers im deutschsprachigen Raum und bietet maßgeschneiderte Drucklösungen für Unternehmen jeder Größe. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und innovative Druckverfahren hat sich Druck-Guru.de als erster Ansprechpartner für Textildruck etabliert.