FutureTec 2024: Wo Innovation und Zusammenarbeit die Zukunft gestalten

Die FutureTec 2024 zeigte eindrucksvoll, wie Innovation und Zusammenarbeit in der digitalen Welt Hand in Hand gehen. Mit 32 Ausstellern, die ihre neuesten Technologien präsentierten, bot die Messe den Teilnehmern einen breiten Überblick über Lösungen, die speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen zugeschnitten sind. Von IT-Services über Cloud-Providing bis hin zu Infrastruktur-Lösungen – die Aussteller zeigten, wie moderne Technologien die Effizienz steigern und Unternehmen in der digitalen Transformation unterstützen können.

Ein Highlight der Veranstaltung waren die 19 Fachvorträge, die den ganzen Tag über verteilt stattfanden. Die Themenvielfalt reichte von „Security aus der Cloud“ über „KI für alle“ bis hin zu „Mission Possible – Projekte rocken“ und „Tschüß Email, es war schön mit dir – nicht“. Diese Vorträge boten den Teilnehmern nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praxisnahe Einblicke in aktuelle Herausforderungen und Lösungen. Besonders der Paneltalk zu HR, Digitalisierung und Mitarbeiterbindung/Motivation stieß auf großes Interesse und führte zu intensiven Diskussionen über die Zukunft der Arbeitswelt. Die Mischung aus technologischem Know-how und praxisnahen Beispielen machte die Vorträge zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Messe.