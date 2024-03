Berliner HealthTech-Unternehmen Mika für Initiative des Weißen Hauses ausgewählt

Das HealthTech-Unternehmen Mika hat sich in einem Auswahlverfahren durchgesetzt und ist damit als einziges deutsches Unternehmen Teil der ersten Kohorte des neuen „CancerX Accelerator“-Programms der US-Regierung. Die Initiative CancerX wurde letztes Jahr vom Weißen Hauses ins Leben gerufen, um die Ziele des sogenannten „Cancer Moonshot“ aktiv zu verfolgen. Der „Cancer Moonshot“ sieht vor, die Sterberate bei Krebs in den nächsten 25 Jahren um mindestens die Hälfte zu senken und die Lebensqualität von Betroffenen und ihren Angehörigen zu verbessern. Die jetzt ausgewählten Startups arbeiten im Rahmen des Programms mit sogenannten „CancerX Champions“ zusammen. Mika wurde dabei als einziger Teilnehmer von gleich vier Champions als Partner ausgewählt.

Das CancerX Accelerator Programm fördert digitale Innovationen in der Onkologie, indem Startups die Möglichkeit geboten wird, mit führenden Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Patient:innenversorgung und Krebsforschung zusammenzuarbeiten. DMika ist CancerX zu Beginn des Jahres 2024 beigetreten und jetzt Teil der ersten Gruppe geförderter Startups. Neben "C the Signs" ist Mika das einzige europäische Unternehmen im Accelerator-Programm.

Mika gewinnt Auswahlverfahren

Mika hat sich in einem Auswahlverfahren über drei Bewertungsrunden unter mehr als 100 Bewerbern durchgesetzt. Die Auswahl wurde von den „CancerX Champions“ Debiopharm, Reveal HealthTech, UC Davis Health, Atrium, Dell Technologies, Intel, AstraZeneca, AWS und Oncology Ventures und weiteren Mitgliedern der CancerX-Gemeinschaft getroffen. „Es ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit, zu den ersten Mitgliedern dieses wegweisenden Förderprogramms zu gehören, und besonders, dass wir vier herausragende Sponsoren von einer Zusammenarbeit überzeugen konnten. Dadurch werden wir unser Ziel, die Lebensqualität und Überlebensrate von Krebspatient:innen zu verbessern, noch effektiver verwirklichen. Für unseren bevorstehenden Markteintritt in den USA ist das ebenfalls ein wichtiger Schritt“, sagt Dr. Gandolf Finke, Gründer und Geschäftsführer von Mika.

Im Rahmen des Accelerator-Programms werden Mika und die weiteren Teilnehmer über einen Zeitraum von vier Monaten mit ihren Sponsoren zusammenarbeiten und sich mit Mentoren und CancerX-Mitgliedern aus dem gesamten Gesundheitsökosystem, einschließlich Investor:innen, Anbieterorganisationen und Onkologieexpert:innen, austauschen, um ihre Lösungen zu testen und zu validieren. Aus dem Programm sollen langfristige Partnerschaften und tragfähige Wachstumspläne für die Teilnehmer hervorgehen.