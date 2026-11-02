Digi-Check 2026: Warum E-Mail und Kassen-Webseiten im KI-Zeitalter unverzichtbar bleiben.

Die „gute alte“ E-Mail und Kassen-Webseite erfreuen sich bei den Versicherten trotz KI- und Social-Media-Hype einer ungebrochen großen Beliebtheit. Zwar hat KI das Such- und Rechercheverhalten zu Gesundheitsthemen grundlegend verändert. Doch auch weiterhin sind E-Mail und Webseite wichtige Anlaufstellen und Vertrauensanker, wenn Versicherte verlässliche Informationen zu Leistungen oder KV-Sachverhalten suchen, individuelle Unterstützung von ihrer Krankenkasse benötigen oder sich über einen Kassenwechsel informieren. Beide Kanäle bieten einen niedrigschwelligen, zeit- und ortsunabhängigen Zugang und erfüllen wertvolle Funktionen zur Neukundengewinnung sowie zur Kundenbindung. Investitionen in einen reibungslosen digitalen Kundenservice sind daher weiterhin unerlässlich. Doch welche Krankenkassen überzeugen mit einem exzellenten Kundenservice – und wer verliert den Anschluss?

Antworten hierauf liefert der Digi-Check von hc:spirit, der bereits seit vielen Jahren strukturiert analysiert, wie lösungsorientiert Krankenkassen per E-Mail beraten und wie convenient ihre Webseiten gestaltet sind. Hierfür werden die Servicequalität der E-Mail-Kommunikation und der Webauftritte von 25 marktbedeutenden Krankenkassen anhand eines wissenschaftlich fundierten, praxisnahen Bewertungsszenarios systematisch geprüft.

Testsieger 2026: DAK-Gesundheit erstmals auf Platz 1.

Mit einem Gesamtergebnis von 78% ist die DAK-Gesundheit erstmalig Testsieger im Digi-Check 2026. Auf den Rängen zwei bis fünf folgen BIG, VIACTIV, SBK und BARMER.

Im Mittelfeld des Wettbewerbsrankings fehlt es an klaren Qualitätsunterschieden im digitalen Kundenservice. Die 25 untersuchten Krankenkassen erfüllen die Bewertungskriterien durchschnittlich nur zu 48% und werden damit den Anforderungen an eine kundenfreundliche E-Mail-Kommunikation sowie an eine nutzerzentrierte Webseite insgesamt zu wenig gerecht.