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Digi-Check 2026: Warum E-Mail und Kassen-Webseiten im KI-Zeitalter unverzichtbar bleiben.

02. November 2026, 14:56
Berlin,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Trotz KI- und Social-Media-Hype bleiben E-Mail und Kassen-Webseite zentrale Anlaufstellen und wertvolle Vertrauensanker für die Versicherten. Doch wie kundenfreundlich sind die digitalen Services der Krankenkassen wirklich? Antworten hierauf liefert der Digi-Check von hc:spirit, der jährlich die E-Mail-Kommunikation und Webseiten von 25 marktbedeutenden Krankenkassen auf den Prüfstand stellt.

Digi-Check Gesamtranking 2026

Digi-Check Gesamtranking 2026
© hc:spirit

Die „gute alte“ E-Mail und Kassen-Webseite erfreuen sich bei den Versicherten trotz KI- und Social-Media-Hype einer ungebrochen großen Beliebtheit. Zwar hat KI das Such- und Rechercheverhalten zu Gesundheitsthemen grundlegend verändert. Doch auch weiterhin sind E-Mail und Webseite wichtige Anlaufstellen und Vertrauensanker, wenn Versicherte verlässliche Informationen zu Leistungen oder KV-Sachverhalten suchen, individuelle Unterstützung von ihrer Krankenkasse benötigen oder sich über einen Kassenwechsel informieren. Beide Kanäle bieten einen niedrigschwelligen, zeit- und ortsunabhängigen Zugang und erfüllen wertvolle Funktionen zur Neukundengewinnung sowie zur Kundenbindung. Investitionen in einen reibungslosen digitalen Kundenservice sind daher weiterhin unerlässlich. Doch welche Krankenkassen überzeugen mit einem exzellenten Kundenservice – und wer verliert den Anschluss?

Antworten hierauf liefert der Digi-Check von hc:spirit, der bereits seit vielen Jahren strukturiert analysiert, wie lösungsorientiert Krankenkassen per E-Mail beraten und wie convenient ihre Webseiten gestaltet sind. Hierfür werden die Servicequalität der E-Mail-Kommunikation und der Webauftritte von 25 marktbedeutenden Krankenkassen anhand eines wissenschaftlich fundierten, praxisnahen Bewertungsszenarios systematisch geprüft.

Testsieger 2026: DAK-Gesundheit erstmals auf Platz 1.

Mit einem Gesamtergebnis von 78% ist die DAK-Gesundheit erstmalig Testsieger im Digi-Check 2026. Auf den Rängen zwei bis fünf folgen BIG, VIACTIV, SBK und BARMER. 

Im Mittelfeld des Wettbewerbsrankings fehlt es an klaren Qualitätsunterschieden im digitalen Kundenservice. Die 25 untersuchten Krankenkassen erfüllen die Bewertungskriterien durchschnittlich nur zu 48% und werden damit den Anforderungen an eine kundenfreundliche E-Mail-Kommunikation sowie an eine nutzerzentrierte Webseite insgesamt zu wenig gerecht.

E-Mail-Kommunikation: Menschlichkeit wird zum entscheidenden Qualitätsfaktor.

Statt KI-generierter Textroboter-Mails erwarten die Kunden von einer servicestarken Kassen-Antwort echte menschliche Nähe, Einfühlungsvermögen und einen individuellen Entscheidungssupport. Vier Kassen gelingt es, die Kundenanliegen nicht nur fachkompetent, sondern auch empathisch zu lösen: AOK Rheinland/Hamburg, SBK, VIACTIV und DAK-Gesundheit. Dabei ist die AOK Rheinland/Hamburg mit einem Ergebnis von 88% erstmals Testsieger in der E-Mail-Kommunikation.

Die Antwortqualität im E-Mail-Check untersucht, wie lösungsorientiert, individuell, freundlich und vertriebsstark Kundenanfragen zu KV-Themen und zum Kassenwechsel beantwortet werden. Hier setzt sich der Abwärtstrend im Marktdurchschnitt weiter fort: Mit einem Qualitätslevel von insgesamt nur 42% entsteht bei einem Großteil der Kassen-Antworten das ungute Gefühl, dass Neukunden nicht willkommen und Bestandskunden lästig sind.

Neben der Antwortqualität schwächelt auch die Responsequote der Kassenantworten. Im Marktdurchschnitt blieben 22% der Kundenanfragen vollständig unbeantwortet. Die AOK Rheinland/Hamburg ist die einzige Krankenkasse im Test, die eine zuverlässige Responsequote von 100% erreicht.

Webseite: Auffindbarkeit in KI-Systemen als neue strategische Herausforderung.

BIG und DAK-Gesundheit teilen sich den ersten Platz im Website-Check, dicht gefolgt von der BARMER. Die contentstärksten Webseiten im Test stammen von BIG, BARMER und TK, während die Webseite der DAK-Gesundheit durch eine nutzerzentrierte Transaktionsfähigkeit sowie durch besondere Dialogfreundlichkeit überzeugt.

Doch was zeichnet eine kundenfreundliche Kassen-Website aus? Contentstarke, prägnante Inhalte, eine unverwechselbare Markenbotschaft, ein intuitiver, strukturierter Weg zur relevanten Gesundheitsinformation, eine schlaue Suchfunktion, eine bruchfreie, digitale Anliegenabwicklung, ein modernes Design und ein positives „Wohlfühlklima“ entscheiden hochgradig darüber, ob Nutzer auf der Website bleiben oder abspringen. Auch die Auffindbarkeit durch KI-Systeme wird zunehmend zum strategischen Erfolgsfaktor: Kassen, die bei ChatGPT & Co. nicht sichtbar sind, überlassen einen Teil ihres Marktzugangs dem Zufall.

Insgesamt verdeutlicht der Digi-Check: Wer per E-Mail hochindividualisiert agiert und die Kassenwebseite entlang klarer Customer Journey-Pfade konzipiert, investiert in Kundennähe und Wettbewerbsstärke.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

Über den Digi-Check

Der Digi-Check von hc:spirit ist ein wissenschaftlich fundierter Markttest der E-Mail-Kommunikation und der Webseiten von Krankenkassen, der seit vielen Jahren fest in der GKV-Branche etabliert ist. Insgesamt wurden 25 marktbedeutende GKVn aller Kassenarten auf den Prüfstand gestellt, wie qualifiziert die Kundenberater E-Mail-Anfragen von Kunden bearbeiten und wie nutzerfreundlich sich die Kassenwebseiten präsentieren. Im Rahmen des Mystery-Mail-Tests wurden insgesamt 1.250 Kundenanfragen an die Kassen versandt. Das Bewertungsszenario für E-Mail-Kommunikation und Webseiten basiert auf einem gewichteten Analysemodell, bestehend aus 60 Qualitätsindikatoren. Die marktführenden Kassen setzen den Digi-Check als Qualitätsmess-, Controlling- und Steuerungsinstrument für ihr E-Mail-Management und für die Weiterentwicklung ihrer Webseiten ein.

Über hc:spirit

hc:spirit ist Spezialist für innovative Marktforschung in der E-Health-Branche. Unsere Studien und Events drehen sich rundum die Themen innovative Gesundheitsversorgung der Zukunft und Digital Health.

Wir sind Research- und Strategiepartner für Krankenkassen, Start-ups, Pharma- und Technologieunternehmen der Gesundheitsbranche. Dabei sind Krankenkassen unser Heimatmarkt, denen unsere Marktanalysen einen ungeschönten Einblick in die realen Motiv- und Bedürfnislagen, das Denken und Fühlen von Versicherten liefern. Als Qualitätssicherungs- und Controllinginstrument sind unsere Studien fest in der Unternehmensstrategie der Krankenkassen verankert. Für Start-ups sind wir Sparrings- und Netzwerkpartner in der Zusammenarbeit mit Krankenversicherungen. Unser jährliches Eventformat „E-Health-Salon“ verhilft Digital Health-Innovationen dabei, den Weg in echte Versorgungslösungen zu finden.

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