Digi-Check 2024: Investitionen in kundenfreundliche Online-Services sind unerlässlich.

Webseite: Modernes Mediennutzungsverhalten im Blick behalten.

Neukunden und Versicherte wissen oft gar nicht, durch welche besonderen Leistungen und Services sich die eigene Krankenkasse auszeichnet. Eine gelungene Kassen-Webseite sollte daher eine klare Markenhandschrift tragen sowie den Kunden schnell und ohne Stolperstellen zu den gesuchten Gesundheits- und Leistungsinformationen führen. Neben den Fachinformationen werden auch der „Wohlfühlcharakter“, die Prägnanz der Wissensvermittlung und die optische Anmutung der Webseite immer wichtiger.

Im Marktdurchschnitt werden die Kassen-Webseiten diesen Anforderungen an einen nutzerfreundlichen, einladenden Web-Auftritt jedoch nur zu 52% gerecht. Viel zu häufig gleicht die Suche nach Kernthemen einer Schnitzeljagd im „Do-it-yourself“-Modus und die Informationsaufbereitung entspricht nicht dem modernen Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen.

Die BARMER bietet analog zum Vorjahr die kundenfreundlichste Webseite, die v.a. durch Contentstärke und ein modernes Design begeistert. Insgesamt drei Krankenkassen-Webseiten überzeugen mit einer besonders guten Nutzerfreundlichkeit und einer Customer Journey-gerechten Wissensvermittlung zu häufig nachgefragten KV-Anliegen aus: DAK, BIG und BARMER. Keine andere Krankenkasse im Test präsentiert sich so dialogfreundlich und kundennah wie die DAK. An jeder Stelle der Kundenreise vermittelt die DAK-Webseite durch freundliche Kommunikationsangebote das gute Gefühl, dass die Versicherten auf fachkompetente Unterstützung zählen können. Neben der KNAPPSCHAFT hat sich die SBK aufgrund eines Marken- und Website-Relaunches im Vergleich der untersuchten Kassen am meisten verbessert. Die Investitionen der SBK in einen moderneren Web-Auftritt und in ein klares Markenbild sind aus Kundenperspektive deutlich spürbar.

Über den Digi-Check

Der Digi-Check ist ein wissenschaftlich fundierter Markttest der E-Mail-Kommunikation und der Webseiten von Krankenkassen, der seit vielen Jahren fest in der GKV-Branche etabliert ist. Die marktführenden Kassen setzen den Digi-Check als Qualitätsmess-, Controlling- und Steuerungsinstrument für ihr E-Mail-Management und für die Weiterentwicklung der Webseiten ein. Product Owner, Agenturen und IT-Dienstleister nutzen das strukturiert aufbereitete Marktwissen, um die digitalen Kontaktkanäle zu den Kunden auf Kurs zu bringen. Den Untersuchungsrahmen geben die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden vor. Im Digi-Check 2024 untersuchte hc:spirit die Online-Services von 26 gesetzlichen Krankenkassen anhand von 58 Einzelkriterien. Im Rahmen des E-Mail-Tests wurden 1.300 Mystery-Anfragen versandt.

Über hc:spirit

hc:spirit ist Spezialist für innovative Marktforschung in der E-Health-Branche. Unsere Studien und Events drehen sich rundum die Themen innovative Gesundheitsversorgung der Zukunft und Digital Health. Wir sind Research- und Strategiepartner für Krankenkassen, Start-ups, Pharma- und Technologieunternehmen der Gesundheitsbranche.