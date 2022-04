(K)ein Traumziel: die eigene Zahnarztpraxis? - Diskussionsrunde

Die Selbstständigkeit steht unter (jungen) Zahnärzt*innen nicht mehr hoch im Kurs. Zu Unrecht! Hochkarätige Expert*innen aus der Dentalbranche diskutieren am Mittwoch, 18. Mai 2022 in Berlin, welche aktuellen Entwicklungen zu diesem vermeintlichen „Negativ-Image“ der Selbstständigkeit geführt haben und warum die eigene Zahnarztpraxis nach wie vor (in vielerlei Hinsicht) höchst lukrativ ist.