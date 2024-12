mbiomics: Wie das Verstehen des Mikrobioms des Darms künftig in zielgenaue Therapien umgesetzt werden kann

So sehr erkannt ist, welch eminent wichtige Rolle das Mikrobiom des menschlichen Darms für das Wohlbefinden spielt, so sehr steht das konkrete Verständnis der Wirkungsmechanismen noch am Anfang - – die Erforschung ist eine der derzeit aufregendsten Aufgaben der Biomedizin. In dem Maße, in dem es gelingt, das Mikrobiom zu decodieren, werden neue, innovative und punktgenauere Therapien für zahlreiche schwere Erkrankungen möglich. Viele medizinische Bereiche können mit tieferen Erkenntnissen des Mikrobioms neu gedacht werden.

An dieser Entschlüsselung wirkt das 2020 gegründete Münchner Biotechnologie-Startup mbiomics mit.