KiTa-Präventionsprojekt Florina Fit der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER feiert 15-Jähriges

Die Lebensgewohnheiten in der Kindheit haben direkten Einfluss auf die Gesundheit im Erwachsenenalter. Mit dem umfangreichen KiTa-Projekt Florina Fit engagiert sich die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER seit 2007 für die Gesundheit der Jüngsten. Seit dem Start wurde das Projekt in mehr als 70 Bielefelder Kindertageseinrichtungen erfolgreich durchgeführt und anhand der veränderten Lebensgewohnheiten und Herausforderungen der Kinder kontinuierlich entwickelt.

Zum 15-jährigen Jubiläum resümiert die Krankenkasse die positive Entwicklung. „Florina Fit ist das größte KiTa-Präventionsprojekt einer Betriebskrankenkasse in Ostwestfalen und es macht uns sehr stolz zu sehen, wie viele Einrichtungen bereits davon profitiert haben“, fasst die Projektleiterin der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER, Verena Großeschallau, ihre Erfahrungen zusammen. „Gerade durch die Pandemie haben die Themen Resilienz und gesunde Lebensführung noch stärker an Bedeutung gewonnen. Deshalb freuen wir uns nach zwei Jahren Corona jetzt endlich wieder unser Florina-Projekt in gewohnter Form zu starten.“

Handpuppe Florina begleitet Kinder dauerhaft

Um Kinder bereits von klein auf spielerisch an eine gesunde Lebensführung zu gewöhnen, übernimmt im KiTa-Projekt eine Handpuppe namens Florina die Hauptrolle. Sie zieht mit dem Projektstart in die Kindertagesstätten ein und begleitet den Nachwuchs zunächst ein Jahr lang. Innerhalb der ersten zwölf Monate werden den Jüngsten wichtige Elemente einer gesunden Lebensweise über mehrere Themenblöcke vermittelt. Neben den Grundbausteinen „Bewegung“, „Ernährung“ und „Entspannung“, die alle teilnehmenden KiTas im ersten Projektjahr durchführen, gibt es Angebote zu den Themen „Mein Körper“ und „Starke Kinder“. Die ausgewählten Projektbausteine werden für jeweils drei Monate in den Mittelpunkt gerückt und altersgerecht thematisiert.

Nach dem ersten Projektjahr wohnt Florina als dauerhaftes KiTa-Kind in der Einrichtung und kann zusammen mit vielen Spielanregungen weiterhin genutzt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Kindern in einem weiteren Projektjahr ergänzendes Wissen für ein gesundes Leben zu vermitteln.

Fortbildung für KiTa-Teams und Aktionen für Eltern

Erzieherinnen und Erzieher erfahren durch eine Fortbildung zu jedem Projektbereich, wie sie Kindern das Thema Gesundheit einfühlsam und spielerisch vermitteln. Beispielsweise lernen Kinder wie sie selbst ein gesundes Frühstück zubereiten und dabei eigenständig aus Haferkörnern Flocken pressen. Zudem können sie während einer Wellnesswoche wohltuende Massagen oder fantasievolle Traumreisen erleben.

Auch die Eltern werden mit unterschiedlichen Aktionen einbezogen. Sie erhalten Anregungen darüber, wie sie ihre Kinder bei der gesunden Entwicklung unterstützen und Krankheiten vorbeugen können.

Neuer Themenbaustein stärkt Erzieherinnen und Erzieher

„Der gesunde Arbeitsplatz KiTa“ ist der jüngste Themenbaustein im Präventionsprojekt und fördert die Gesundheit der Erwachsenen in Kindertagesstätten. In Workshops erarbeitet das KiTa-Team, wie es den Arbeitsalltag gesünder gestalten kann, um zum Beispiel in stressigen Situationen gelassener zu bleiben. Sabine Schwalbe, Leiterin der KiTa Kupferhammer, erklärt: „Das Wohlergehen unseres Teams liegt mir am Herzen. Es zeigt jeden Tag vollen Einsatz – und das geht nicht an allen Erzieherinnen und Erziehern spurlos vorbei. Deshalb haben wir bewusst einen Projektbaustein gewählt, der uns selbst ebenfalls stärkt, um so die Kinder noch besser in ihrer gesunden Lebensführung zu unterstützen. Denn je fitter wir sind, desto besser können wir Gesundheit vorleben.“

In diesem Jahr nehmen zehn KiTas am Präventionsprojekt der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER teil. Florina startet ihren Gesundheitsauftrag in Einrichtungen des evangelischen Kirchenkreises Bielefeld, der Stadt Bielefeld, der Von Laer-Stiftung sowie des Deutschen Roten Kreuzes.

Pfiffix für Erst- und Zweitklässler

Darüber hinaus zeigt die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER mit dem Projekt Pfiffix auch Erst- und Zweitklässlern in offenen Ganztagsschulen, dass eine gesunde Lebensweise guttut und Spaß macht. In Kooperation mit verschiedenen Bielefelder Vereinen werden die Grundschüler einmal pro Woche spielerisch an Themen wie gesunde Ernährung und Entspannung herangeführt. Die Bewegung steht dabei im Mittelpunkt.