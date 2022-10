Launch des Gesundheitspodcasts "Fit und Vielbeschäftigt"

Rund um das Thema Gesundheit und mehr Lebensfreude im Alltag dreht sich der neue Podcast "Fit und Vielbeschäftigt" von Joshua Gerstel. Dieser richtet sich an Menschen in allen Altersklassen, die vielbeschäftigt sind und ein ausgeglichenes Leben führen möchten. Dabei stehen die gesundheitlichen Ziele im Vordergrund, die nachhaltige Abnehmerfolge und den richtigen Umgang mit Stress versprechen. Wie sich ein anstrengendes Arbeitsumfeld, gesunde Ernährung und sportliche Betätigung kombinieren lassen, erklärt Gerstel ausführlich in seinem Podcast.

Wenn der Fitnesscoach über Gesundheitsthemen spricht, spielt dabei auch seine eigene Lebensgeschichte eine wichtige Rolle. In seinem früheren Berufsleben gehörte er zu jener Gruppe, die vielbeschäftigt sind und mit Antriebsproblemen beim Thema Sport und Ernährung zu kämpfen hatten. Der studierte Informatiker fand seinen eigenen Weg zu mehr Ausgeglichenheit und so gelang es ihm, seine gesundheitlichen Ziele mit Bewegung und einem neuen Ernährungsplan zu erreichen. Aus seiner Vita geht eine ganz besondere Karriere hervor, die ihn vom unsportlichen Informatikstudent bis zum Personal Trainer aufsteigen ließ. Zudem trägt Gerstel das Siegel eines anerkannten Schmerztherapeuten, durch das er ein reichhaltiges Wissen für körperliches Wohlbefinden vorweisen kann.