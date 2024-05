PEPPER - Kabelloser EMS Anzug revolutioniert den Hometraining-Markt.

In einer Zeit, in der ein inaktiver Lebensstil zu einem globalen Gesundheitsproblem geworden ist, hat das Unternehmen PEPPER eine wegweisende Lösung entwickelt, um diesen Trend umzukehren. Laut aktuellen Studien der WHO leiden rund 1,4 Milliarden Menschen weltweit an Bewegungsmangel und den Folgen eines inaktiven Lebensstils, was zu verschiedenen Gesundheitsproblemen wie Übergewicht, Herz- Kreislauf-Erkrankungen und Muskelatrophie führen kann. In Deutschland allein leiden laut Schätzungen des Robert Koch-Institut zufolge rund 25% der Erwachsenen an Übergewicht oder Adipositas.

Nicht nur Übergewicht ist ein Problem, sondern auch der moderne Lebensstil, der von langen Stunden am Schreibtisch und wenig Bewegung geprägt ist. Menschen mit einem Bürojob leiden oft unter Verspannungen und einem erhöhten Risiko für Rückenbeschwerden. PEPPER erkennt diese Herausforderungen und bietet eine Lösung, die es Menschen ermöglicht, auch während ihres hektischen Arbeitsalltags fit zu bleiben. Durch die effiziente Nutzung von Elektromuskelstimulation (EMS) können Nutzer mit PEPPER ihre Fitnessziele effektiver erreichen und die Gesundheit ihres Körpers verbessern.

PEPPER hat es sich zur Mission gemacht, den Fitnessmarkt zu transformieren und Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheitsziele effektiver zu erreichen, unabhängig von ihrem Lebensstil. Der einzigartige USP von PEPPER liegt in seinen kabellosen EMS-Anzügen, die es den Nutzern ermöglichen, ihr Training überall durchzuführen. Durch hochmoderne EMS-Anzüge und eine begleitende App ermöglicht PEPPER seinen Nutzern, ein interaktives, impulssynchronisiertes, ortsunabhängiges und vor allem ein gelenkschonendes Training mit einer Trainingseffizienz Steigerung um bis zu 300%.

„Unsere Vision bei PEPPER ist es, die Grenzen des Fitnessmarktes zu verschieben und Menschen zu helfen, ihre Fitnessziele effektiver zu erreichen“, erklärt Emilia von Keyserlingk, Gründerin und CEO von PEPPER. „Unsere Technologie ermöglicht es den Menschen, ihr Training zu optimieren und ihren Lebensstil zu verbessern, unabhängig von ihrem Standort oder Zeitplan.“

„Mit PEPPER können Nutzer ihr Training auf eine völlig neue Ebene bringen, ohne dabei die Tagesplanung auf den Sport anpassen zu müssen. Flexibilität, Komfort und Effektivität zählen für uns zu den wichtigsten Werten“, fügt von Keyserlingk hinzu. „Unsere Technologie ist darauf ausgerichtet, Menschen dabei zu unter- stützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, um ein aktiveres Leben zu führen.