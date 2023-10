Umfragefrust: Arztpraxen in der Digitalisierungsfalle - Die große Medizinio Software-Umfrage 2023

Knapp 60 % haben in den letzten Jahren über einen Jobwechsel nachgedacht

45,1 % sind nicht zufrieden mit der Work-Life-Balance

37,3 % waren vor Corona zufriedener mit dem Job als Ärzt:in

Die größten Frustfaktoren in der Arztpraxis sind Bürokratie (86,3 %), e-Angebote wie eRezept, eAU etc. (66,7 %) und die Wirtschaftlichkeit der Praxis (49 %)

