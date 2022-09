Wainando Travel: Ausgezeichnet mit dem Deutschen Gesundheits-Award 2022

Feierliche Premiere: Zum ersten Mal wurden am 1. September 2022 im Rahmen einer großen Gala im Colosseum Theater in Essen die Preisträger des Deutschen Gesundheits-Awards 2022 gekürt. Das Gütesiegel basiert auf einem Verbrauchervotum unter anderem in Bezug auf Qualität, Vielfalt, Nutzen, Preis-Leistung, Kundenservice, Weiterempfehlung und Zufriedenheit und wurde vom renommierten Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv verliehen. Zu den freudestrahlenden Gewinnern zählte auch der Spezialreiseveranstalter für Meditation und Sinnreisen Wainando Travel (www.wainando.de) mit Sitz in Lichtenfels. Als Erstplatzierte in der Kategorie „Wellness- & Gesundheitsreisen – Veranstalter“ nahm das Wainando-Team rund um die Gründerinnen und Schwestern Michaela und Bernita Müller stolz die Auszeichnung entgegen. Seit der Gründung von Wainando Travel 2015 beraten und begleiten die Reisexpertinnen mit großer Leidenschaft Neueinsteiger wie auch Erfahrene bei der Auswahl maßgeschneiderter Reisen im Bereich Meditation, Yoga, Ayurveda und Detox weltweit. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter unseren angebotenen Reisen. Nur, für was auch wir uns begeistern und was unseren Ansprüchen an Qualität und Authentizität entspricht, gelangt in unser Portfolio. Besonders am Herzen liegt uns die persönliche Beratung von der ersten Minute. So erkennen wir genau die Bedürfnisse unserer Kunden und können entsprechend beraten, was zu einer hohen Zufriedenheit und Weiterempfehlungsrate aber auch einen großen Stammkundenkreis führt. Dafür ist diese tolle Auszeichnung ein großartiger Beweis. Das macht uns glücklich und stolz,“ so die Schwestern Michaela und Bernita Müller von Wainando Travel.

Der Deutsche Gesundheits-Award 2022

Grundlage für den in diesem September erstmals verliehenen Deutschen Gesundheits-Award vom Deutschen Institut für Service-Qualität (www.disq.de) und dem Nachrichtensender ntv (www.n-tv.de) ist eine umfangreiche Befragung deutscher Konsumenten. Im Zeitraum Ende März bis Ende Juni 2022 wurden via Online-Panel rund 31.486 Kundenstimmen zu 405 Unternehmen, Dienstleistern, Portalen und Marken in 44 Kategorien eingeholt und ausgewertet. Dazu zählen unter anderem die Bereiche Mentale Gesundheit und Coaching, Digital Health, Gesundheitsprodukte, Pharmazie, Kosmetik, Ernährung, Wellness, Vorsorge und Check-up, Medizinische Beratung und Betreuung sowie Reha und Pflege. Die Befragten bewerteten die Angebote unter anderem in Bezug auf Qualität, Vielfalt, Nutzen, Zuverlässigkeit, Preis-Leistungsverhältnis, Kundenservice, Weiterempfehlungsbereitschaft, Gesamtzufriedenheit sowie Kontaktmöglichkeiten zum Beispiel über Social-Media-Kanäle. Auch Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit wurden bewertet. Je nach Größe der Branche wurden bis zu drei Preisträger ausgezeichnet.

Gütesiegel von renommierter Stelle

Das Deutsche Institut für Service-Qualität bietet Orientierung in der Servicelandschaft Deutschlands. Die vom Institut durchgeführten Wettbewerbsvergleiche sollen wichtige Anhaltspunkte für Kaufentscheidungen liefern und werden regelmäßig in namhaften Fach- und Publikumsmedien veröffentlicht. Sie zeigen, welche Anbieter aus Kundensicht u.a. in Sachen Service führend sind. Denn neben Produktqualität sind Service- und Beratungsleistungen entscheidende Kaufkriterien. Das Institut ist objektiv. Unternehmen können keine Teststudie beauftragen. Seit 2006 arbeitet das Marktforschungsinstitut mit renommierten Medienunternehmen wie ntv zusammen. Der erste deutsche Nachrichtensender ging bereits 1992 an den Start und bietet Nachrichten zu jeder vollen Stunde sowie informative Magazine, Ratgeber, Talkrunden, Sport-Events und hochwertige Dokumentationen.