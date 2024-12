RheinBerg Solar: Neuer Eigentümer sichert Zukunft der Marke

Über die RheinBerg Solar GmbH

Die RheinBerg Solar GmbH ist ein regionales Photovoltaik-Unternehmen und lokaler Marktführer in der Planung und Montage von Photovoltaikanlagen. Als Vorreiter für Nachhaltigkeit in der Solartechnologiebranche, bietet die RheinBerg Solar GmbH mit Sitz in Bad Honnef – von der Planung und Vermarktung bis hin zur Montage von Photovoltaikanlagen – Alles aus einer Hand. Die rund 30-köpfige Solarfirma blickt dabei auf eine Vielzahl an öffentlichen, industriellen, gewerblichen und privaten PV-Projekten zurück. Das von Unternehmer Nils Wessel geführte Unternehmen hat sich durch innovative und ökologisch nachhaltige Lösungen an der Spitze des Marktes etabliert und Lösungen geliefert, die sowohl wirtschaftlich effizient als auch umweltfreundlich sind.