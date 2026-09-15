Wie Lagerung über Cannabis-Qualität entscheidet

Der Abbau von Wirkstoffen und flüchtigen Aromastoffen beginnt unmittelbar nach der Trocknung. Untersuchungen zur Lagerstabilität dokumentieren einen Rückgang des THC-Gehalts von rund 16 Prozent bereits im ersten Jahr; über vier Jahre summiert sich der Verlust auf über 40 Prozent. Terpene, die das Aroma tragen, reagieren noch empfindlicher und können bereits nach wenigen Wochen erheblich abnehmen.

Entscheidend sind vier Einflussgrößen: Lichteinwirkung, Sauerstoffkontakt, Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Licht gilt in der Fachliteratur als stärkster Einzelfaktor. Handelsübliche durchsichtige Gefäße bieten dagegen keinen Schutz.