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Wie Lagerung über Cannabis-Qualität entscheidet

15. September 2026, 14:00
Stuttgart,
Deutschland
Bericht

Getrocknetes Cannabis verliert bei falscher Lagerung messbar an Wirkstoffen und Aroma. Licht gilt dabei als stärkster Einzelfaktor, gefolgt von Wärme, Sauerstoff und schwankender Luftfeuchtigkeit. Eine Manufaktur aus Böblingen hat daraus ein technisches Anforderungsprofil abgeleitet und fertigt Aufbewahrungslösungen in Deutschland.

Cannabis Behälter von GANJAR auf Fensterbank

GANJAR F Smoky Grey und GANJAR S Pure White
© GANJAR

Vier Faktoren bestimmen den Qualitätsverlust

Der Abbau von Wirkstoffen und flüchtigen Aromastoffen beginnt unmittelbar nach der Trocknung. Untersuchungen zur Lagerstabilität dokumentieren einen Rückgang des THC-Gehalts von rund 16 Prozent bereits im ersten Jahr; über vier Jahre summiert sich der Verlust auf über 40 Prozent. Terpene, die das Aroma tragen, reagieren noch empfindlicher und können bereits nach wenigen Wochen erheblich abnehmen.

Entscheidend sind vier Einflussgrößen: Lichteinwirkung, Sauerstoffkontakt, Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit. Licht gilt in der Fachliteratur als stärkster Einzelfaktor. Handelsübliche durchsichtige Gefäße bieten dagegen keinen Schutz.

Technische Antwort aus der Manufaktur

Die Stuttgarter Manufaktur GANJAR hat aus diesen Anforderungen ein Produkt entwickelt, das in Deutschland gefertigt wird. Die Behälter bestehen aus pulverbeschichtetem Aluminium und sind lichtdicht sowie geruchs- und luftdicht verschließbar. Ein integriertes Hygrometer macht die Luftfeuchtigkeit im Inneren sichtbar, ein eindrehbares Sichtfenster erlaubt bei Bedarf den Blick auf den Inhalt, ohne die Schutzwirkung dauerhaft aufzuheben.

Entwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle finden am Standort statt. Neben der Funktion spielt die Gestaltung eine Rolle: Ein Objekt, das im Wohnraum steht, soll auch ästhetisch bestehen. Das Sortiment umfasst mehrere Baugrößen in wenigen reduzierten Farbvarianten.

GANJAR richtet sich an qualitätsbewusste erwachsene Nutzer, die legal anbauen oder besitzen. Beworben wird ausschließlich Zubehör zur Aufbewahrung und Fermentierung, nicht Cannabis selbst. Weiterführende fachliche Informationen zur Lagerung stellt das Unternehmen auf seiner Website bereit.

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

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