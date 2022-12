Badlüfter: Kleines Teil für volle Abluft-Power zur Schimmelprävention

Jeder kennt es: Nach dem Baden oder Duschen beschlagen die Fliesen, Spiegel und Fenster. Im Badezimmer entsteht viel Feuchtigkeit, die abgeführt werden muss. Wird nicht ausreichend gelüftet, droht Schimmelbildung und das kann nicht nur zu Gesundheitsschäden bei den Bewohnern führen, sondern auch zu Schäden an der Gebäudesubstanz. Badlüfter sind zuverlässige Helfer, um feuchte Luft aus dem Bad abzuführen, so dass die Luftqualität stimmt und Schimmel vermieden wird.

Fenster auf, Heizung aus – das ist bei vielen schon ein Automatismus nach dem Baden oder Duschen. Da im Badezimmer besonders viel Luftfeuchtigkeit entsteht, ist das Lüften unerlässlich, damit die Feuchtigkeit abgeführt wird. Die optimale Luftfeuchtigkeit im Badezimmer beträgt 50 bis 70 %. Direkt nach dem Duschen kann der Wert auch schnell auf 80 % ansteigen. Nicht immer ist die Fensteröffnung zum Lüften ausreichend. Kühlere Stellen im Raum sind dann besonders anfällig für die Ansammlung von Wasser, zum Beispiel am Fenster oder Fliesen. Dort kondensiert das Wasser als erstes und Schimmelbildung droht.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Bad erkennen und handeln

Es ist empfehlenswert, die Luftfeuchtigkeit im Blick zu behalten. Mit einem Hygrometer kann sie gemessen werden, so dass Handlungsbedarf direkt erkannt werden kann. Stoßlüften reicht nicht immer aus, um die Feuchtigkeit nach außen abzuführen. Schlägt sich Wasser an Fenster oder Fliesen nieder, kann es mit einem Abzieher entfernt oder einem Tuch abgerieben werden. Doch diese Maßnahme ist nicht immer ausreichend und auf Dauer mühsam.

Badlüfter, auch Kleinraumventilatoren genannt, bieten eine gute Möglichkeit, bei zu hoher Raumluftfeuchtigkeit gegenzusteuern. Sie sorgen mit einem hohen Abluft-Volumen für zuverlässigen Abtransport feuchter Luft oder schlechten Gerüchen. Badlüfter sind auch für Bäder mit Fenstern eine gute und vor allem eine komfortable Option für hohe Luftqualität und zudem einfach nachzurüsten. In fensterlosen Bädern ist der Einbau einer Entlüftung sogar gesetzlich vorgeschrieben.

Badlüfter bieten hohen Komfort und schützen vor Schimmelbildung

Kleinraumventilatoren sind auf die Entlüftung einzelner Räume spezialisiert. Üblicherweise werden sie im Bad oder in der Küche eingesetzt, wo mit einer hohen Luftfeuchtigkeit gerechnet wird. Sie sind kompakt gebaut und lassen sich unauffällig in den Raum integrieren. Das ist auch nachträglich möglich, da sie über eine Kernlochbohrung direkt in die Außenwand eingesetzt werden.

Der Badlüfter ist darauf ausgelegt, in kurzer Zeit viel Luft aus dem Raum abzuführen. Er kann das Lüften nach dem Duschen oder Baden ersetzen oder aber ergänzen. Während sich in fensterlosen Bädern die Kopplung des Lüfters mit dem Lichtschalter oder einem Bewegungsmelder anbietet, ist bei Bädern mit Fenster die Ausstattung mit Sensoren besonders komfortabel. Ein Feuchtesensor erkennt eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, so dass der Lüfter bei Bedarf automatisch aktiviert wird. Ausgestattet mit Feuchteerkennung bieten die Badlüfter einen zuverlässigen Schutz vor Schimmelbildung und erhöhen den Komfort der Bewohner. Denn gelüftet wird zielgerichtet nach Bedarf – das ist effizient und spart außerdem Heizkosten.

Badlüfter online bei Haustechnikshop Selfio kaufen

Eine gute Anlaufsteller für Lüftungen ist der auf Haustechnik spezialisierte Onlineshop Selfio. Hier finden Hausbesitzer neben zentralen und dezentralen Lüftungsgeräten auch leistungsstarke Badlüfter. Die Lüftungsgeräte zeichnen sich durch eine energieeffiziente Arbeitsweise, geringen Geräuschpegel und einfache Bedienung aus. Mit etwas handwerklichem Geschick ist der Einbau des Lüfters auch kostensparend in Eigenleistung möglich. Per Telefon oder E-Mail stehen die Mitarbeiter für eine Beratung zur Verfügung und helfen gerne weiter, das passende Lüftungsgerät zu finden. Service wird bei Selfio großgeschrieben.

Weitere Informationen zu Badlüftern sind bei Haustechnikshop Selfio unter Kleinraumventilatoren erhältlich.

Bad Honnef, im Dezember 2022

Bildnachweis: ©nadisja – Adobe Stock

