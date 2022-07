Großflächige Außenwerbung in ganz Deutschland

Das größte Outdoorplakat der Welt, von der Natur geschaffen und vom Menschen bis dato kaum genutzt. Es fehlt an effektiven Möglichkeiten, diese sinvoll zu nutzen und einzusetzen. Das Münchner Start-Up terraprinter will dort entgegenwirken. Mit einem vollautomatisierten Outdoordrucker werden Asphalt-, Rasen- und sogar Schneeflächen im Handumdrehen zum größten Plakat, was die Erde bieten kann.