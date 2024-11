ScaleUp Technologies geht mit SCS-kompatibler Open Compute Cloud in Berlin live

ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG

ScaleUp Technologies ist ein führender IaaS Cloud und Managed Hosting Provider in Deutschland, der sich auf Nachhaltigkeit, Open Source und Cloud Technologien spezialisiert hat. Darüber hinaus bietet ScaleUp Server Colocation in vier Städten an insgesamt acht Rechenzentrumsstandorten in Hamburg, Berlin, Nürnberg-Fürth und Düsseldorf an.

ScaleUp selbst sowie die ScaleUp Rechenzentren sind nach ISO 27001 zertifiziert, entsprechen dem Tier 3 bzw. Tier 3+ Standard und ermöglichen bei Bedarf einen standortverteilten, professionell betreuten IT-Betrieb.

Seit 2021 setzt ScaleUp verstärkt auf Open Compute (OCP) und Rack Scale Hardware für die eigene Cloud-Infrastruktur.