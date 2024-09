Ucaneo sammelt eine 6,75 Millionen Euro Seed-Finanzierung zur Entwicklung von fortschrittlicher CO2-Entnahme ein

Ucaneo hat eine innovative CO2-Entnahme-Technologie entwickelt, die bereits im Labor erprobt wurde. Eine umfassende Techno-Ökonomische Analyse (TEA) und eine externe Machbarkeitsstudie belegen, dass Ucaneo’s Technologie in den kommenden Jahren Kosten von unter 300 €/tCO2 erreichen kann - was sie zu einer der günstigsten DAC-Lösungen weltweit machen würde. Langfristig strebt Ucaneo an, die Kosten der CO2-Entnahme auf unter 100 €/tCO2 zu senken. Bis 2026 plant Ucaneo, ihr erstes Produkt im industriellen Maßstab zu entwickeln und einer der größten DAC-Test- und Entwicklungsanlagen in Deutschland zu bauen, um die Effizienz und Skalierbarkeit des Produkts zu demonstrieren. Dieses erste kommerzielle Projekt wird ebenfalls vom Milkywire Climate Transformation Fund unterstützt, der Ucaneo als einen von 13 Vertragspartnern aus über 220 Anbietern von CO2-Entnahme Lösungen ausgewählt hat.

Um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen, ist Ucaneo gerade in den Hightech-Campus in Berlin Marzahn gezogen, der von der Berlin.Industrial.Group und dem Hardtech-Innovationsökosystem MotionLab.Berlin geleitet wird. Auf dem Campus teilen sich innovative Startups und Hidden Champions Ressourcen, um die Markteinführung neuer Technologien zu beschleunigen. Dazu gehören ein Maschinenpark, ein Laser- und Robotiklabor, Reinräume sowie Dienstleistungen im Zertifizierungs- und Finanzierungsbereich. Dies wird Ucaneo dabei unterstützen, eine DAC-Anlage in Berlin zu errichten und Deutschland als führend bei innovativen Klimatechnologielösungen zu positionieren.

Lars Hennersdorf, Investment Manager beim Smart Energy Innovationsfonds von Energie 360°, kommentierte: „Beim Smart Energy Innovationsfonds von Energie 360° unterstützen wir innovative Startups, die für eine nachhaltige Energiezukunft entscheidend sind. Mit dem Vormasch von CO2-Entnahme-Technologien freuen wir uns, das großartige Team und Technologie von Ucaneo zu unterstützen und verschiedene Industrien weiter zu dekarbonisieren.“

Marvin Martsch, Senior Investment Manager bei IBB Ventures, fügte hinzu: „Die Technologie von Ucaneo ist ein Game-Changer – erschwingliche, energieeffiziente DAC-Lösungen, die es ermöglichen, CO2 in nützliche Produkte umzuwandeln. Sie haben in nur zwei Jahren eine bahnbrechende Technologie und einen funktionalen Labor-Prototypen entwickelt, was ihr Talent und ihre Ambition demonstriert."





Über Ucaneo

Ucaneo, mit Sitz in Berlin, spezialisiert sich auf die Entwicklung von innovativen Technologien zur direkten Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Ihre patentierten Lösungen nutzen erneuerbare Energien, um CO2 aus der Luft zu entfernen und die globalen

Treibhausgasemissionen erheblich zu senken. Ebenfalls kann CO2 als Ressource für die zukünftige Produktion zur Verfügung gestellt werden, um damit den CO2-Kreislauf zu schließen.