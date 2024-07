Die Macht der Petfluencer: Wie sie unser Kaufverhalten verändern

In den letzten Jahren hat das Phänomen der Petfluencer, also Tiere, die als Influencer auf Social Media aktiv sind, rasant an Bedeutung gewonnen. Diese tierischen Influencer erfreuen sich einer wachsenden Fangemeinde und haben einen bemerkenswerten Einfluss auf das Konsumverhalten ihrer Follower. Doch was macht Petfluencer so besonders, und warum beeinflussen sie unsere Kaufentscheidungen?