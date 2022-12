Fit werden mit 50+ – das ist nicht unmöglich! 

Das hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und Fähigkeiten ab, aber im Allgemeinen sind Übungen an Fitnessgeräten eine gute Wahl, da sie vorgegebene Bewegungen beinhalten, die Kraft und Flexibilität steigern, ohne die Gelenke zu stark zu belasten. Wenn Sie lieber im freien Trainieren, entscheiden Sie sich für eine gute Kleidung – so können Sie mögliche Krankheiten vorbeugen. Ebenso sollten Sie nicht vergessen, Rücksicht auf das Ausdauertraining zu nehmen! Schwimmen oder Fahrradfahren ist eine gute Option, denn es stärkt das Herz, ohne andere Körperteile zu sehr zu belasten.

Ab 50 kann es schwierig erscheinen, aber mit der richtigen Information und ein wenig Motivation, können Sie ein gesundes und aktives Leben führen, indem Sie sich ausgewogen ernähren und regelmäßig Sport treiben, kann jeder seine Fitnessziele erreichen, egal wie alt er ist! Sprechen Sie zunächst mit Ihrem Arzt und setzen Sie sich dann kleine, erreichbare Ziele, die am besten zu Ihrem Lebensstil passen – das kann von der Teilnahme an regelmäßige Fitnessstudio-Besuche bis hin zu täglichen Spaziergängen, während der Mittagspause sein, was für Sie am besten funktioniert! Mit Beständigkeit kommen die meisten Ergebnisse, also verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit Apps wie zBsp. Fitbit, um motiviert zu bleiben und in kürzester Zeit fitter zu werden!