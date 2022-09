Foto-Kalender "Die Färöer - Archipel im Nordatlantik 2023": zwölf traumhafte Landschaftsfotografien

Die Färöer sind eine aus 18 Inseln bestehende Inselgruppe im Nordatlantik. Ihr vulkanischer Ursprung ist im Vergleich zum nicht weit entfernten Island nicht mehr so eindeutig zu erkennen. Allerdings sind die Färöer mit 60 Millionen Jahren auch ungefähr dreimal so alt. Der vom Meer am weitesten entfernte Punkt hat eine Distanz von 5 Km zur Küste. Bei guter Sicht kann man vom höchsten Berg sämtliche Inseln überblicken. Besonders die westlichen und nördlichen Küstenlinien zeichnen durch teilweise fast senkrecht abfallende Klippen ein markantes Bild,- so findet sich hier das mit 745 m höchste Kliff der Welt, das Kap Enniberg.

Der Kalender von Kai-Uwe Klauß zeigt einen sehr gelungenen Querschnitt an Motiven aus dieser fantastischen Inselwelt. Eine prägnante Bildsprache, spannende Wettersituationen und besondere Lichtstimmungen zeichnen die Fotografien in diesem Kalender aus.

Dieser Kalender wird bei Calvendo verlegt und ist in verschiedenen Formaten lieferbar. Link zum Calvendo Shop: "Die Färöer - Archipel im Nordatlantik"

Ansicht der Katalogseite des Kalenders "Die Färöer - Archipel im Nordatlantik" als Download: Katalogseite Download