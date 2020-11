AKOA und die KfW helfen der deutschen Wirtschaft mit RPA und gewinnen Best of Consulting Award

Düsseldorf, 27. November 2020 – AKOA, führender Spezialist für Digitalisierung und Prozessautomatisierung hat den Award „Best of Consulting” der WirtschaftsWoche gewonnen. „Best of Consulting“ gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche und prämiert jährlich die besten Berater Deutschlands. Mit dem Gewinn von AKOA in der Kategorie „Newcomer Digitalisierung“ wird die Expertise in Prozessautomatisierung und Robotic Process Automation (RPA) prämiert und insbesondere das Gemeinschaftsprojekt zusammen mit der KfW, wo durch eine Corona Taskforce die automatisierte Bearbeitung von Stundungsanträgen beschleunigt und die Liquidität für Tausende von Unternehmen und Privatpersonen gesichert hat.

