Wettbewerb für Lösungen im Bereich KI und Kommunikation

Die Jury, besetzt mit führenden Persönlichkeiten aus den Bereichen KI, Digitalisierung und Marketing, garantiert eine faire und fachkundige Beurteilung aller Einreichungen. Vorsitzender der Jury ist Johannes Keller von appliedAI. Als Expertinnen und Experten für KI/Digitalisierung sind Teil der Jury: Prof. Dr. Seon-Su Kim (Duale Hochschule Baden-Württemberg), Prof. Dr. Daniel Werth (Ferdinand-Steinbeis-Institut Heilbronn), Prof. Dr. Alexandra Reichenbach (Hochschule Heilbronn), Prof. Dr. Helmut Krcmar (TU München) und Stefanie Baade (KI Bundesverband). Für den Bereich Marketing/Kreativität sind Teil der Jury: Prof. Dr. Markus Besenbeck (Präsident Marketing Club Main-Franken), Dr. Christina Blumentritt (Präsidentin Marketing Club Nürnberg), Corinne Nauber (Präsidentin Marketing Club Stuttgart-Heilbronn), Prof. Volker Helzle (Leiter Forschung und Entwicklung, Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg) sowie Rolf Hermann (Geschäftsleiter OMR Education)

Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien vergeben, um die Vielfalt und Innovation im Bereich der KI-Kommunikation zu würdigen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Studierendenkategorie, die junge Talente fördert und zusätzlich mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotiert ist.

Die Preisverleihung, die in Kupferzell stattfinden wird, bietet eine hervorragende Gelegenheit zum Networking und Ideenaustausch. Die Gewinner werden nicht nur mit einem Award und einer Urkunde ausgezeichnet, sondern werden durch die damit verbundene Pressearbeit einem breiten Publikum präsentiert.

Die Organisatoren des AI Communication Awards ermutigen alle Interessierten, ihre innovativen Projekte einzureichen und Teil dieser aufregenden Initiative zu werden. „Diese Auszeichnung bietet eine großartige Plattform, um innovative Ideen, die mit KI umgesetzt werden, zu präsentieren und zu diskutieren. Wir freuen uns darauf, die kreativsten und fortschrittlichsten Einsätze von KI im Bereich Kommunikation zu entdecken und zu würdigen“, so Johannes Keller.

Mit der Einladung zur Teilnahme am AI Communication Award 2024 beginnt die Suche nach den nächsten bahnbrechenden Innovationen mit KI in der Welt der Kommunikation. Die Veranstaltung verspricht, ein Meilenstein für Fachleute, Studierende und Enthusiasten in diesem dynamischen Feld zu werden.

„Wir müssen uns in allen Bereichen mit den Risiken und Chancen von KI beschäftigen“, sagt Dr. Marc Wucherer, Vorstandsvorsitzender von Ziehl-Abegg. „Wir als Industrieunternehmen wollen mit der Ausrichtung des 'AI Communication Award' neue Lösungen und Projekte auszeichnen und den Menschen Lust auf KI machen.“ Das KI-Herz Europas wird in den kommenden Jahren zunehmend lauter in Heilbronn schlagen. Daher passt der Award ideal in die Region Heilbronn-Franken.

www.communication-award.ai