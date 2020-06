CNT kämpft sich mit Doppelauszeichnung bei SAP EMEA Awards an die weltweite Beratungs-Spitze

Nach zwei “SAP Partner of the Year” Titeln überzeugte die CNT Management Consulting AG jetzt auch bei den SAP Quality Awards EMEA (Europe, Middle East & Africa). Die im September letzten Jahres bereits auf nationaler Ebene mit SAP Gold Awards ausgezeichneten Unternehmen Porsche und Porr konnten sich mit ihren von CNT betreuten Digitalisierungsprojekten im weltweiten Vergleich gleichermassen behaupten: Porsche gewann in der Kategorie Fast Delivery Gold und Porr bekam einen SAP Award Silber Winner in der Kategorie Cloud Transformation verliehen.

