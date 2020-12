E-Spirit und Fast Forward IT schließen Partnerschaft

Die Dortmunder E-Spirit AG, Entwickler des Content-Management-Systems First Spirit, und die Fast Forward IT GmbH aus Düsseldorf, die Mittelstandsunternehmen bei der Digitalisierung unterstützt, haben am heutigen Tag eine engere Zusammenarbeit vereinbart. So soll fortan den Unternehmenskunden der Fast Forward IT GmbH auch das moderne CMS aus dem Ruhrgebiet angeboten werden.

