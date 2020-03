Homeoffice mit TOPSIM – Zeit effektiv nutzen

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise müssen Unternehmen ihre bisherigen Strategien überdenken und entsprechend anpassen. Für viele Unternehmen stellt das, auch mit Hinblick auf die Digitalisierung, große Herausforderungen dar. In diesem Zusammenhang spielen sowohl in der aktuellen Zeit, aber auch zukünftig die Begriffe Distance Learning und e-Learning eine essenzielle Rolle. Getreu nach dem Motto „Mobile learning anytime, anywhere“. Mit TOPSIM – Planspielen, die in Form von Online-Seminaren durchgeführt werden, bleiben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin motiviert und profitieren zugleich von wertvollen Weiterbildungen.

