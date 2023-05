Agilität täglich trainieren mit den AGILE TRAINING CARDS

Agilität ist als Arbeitsmethodik schon in vielen Unternehmen, von der kleinen Softwareschmiede über den Mittelständler bis hin zum Großunternehmen und Konzernen angekommen.

Auch gibt es zu Agilen Methoden, wie Scrum, Kanban, Design Thinking, usw. zahlreiche gedruckte Bücher, Video-Kurse, Podcasts sowie viele Workshops und Trainings. Um echt „agil zu werden“, ist jedoch das richtige agile Mindset notwendig, welches nur durch häufiges Anwenden und Erleben entsprechender Methodik erreicht wird.

Genau hierfür wurden die AGILE TRAINING CARDS entwickelt. Die AGILE TRAINING CARDS sind ein Kartenset, bestehend aus 48 hochwertigen Lernkarten im Format 7,6x11,2 cm, verpackt in einer nachhaltigen Metallbox. Die Karten sind in die Rubriken: Mindset, Prinzipien, Praktiken und Artefakte unterteilt.

Auf der Vorderseite jeder Karte ist ein agiler Begriff aus Scrum, Kanban, Design Thinking, Lean Startup oder dem agilem Mindset mit einer kleinen Visualisierung zu finden und auf der Rückseite eine kurze Erklärung des Begriffs sowie eine Tages- oder Wochenaufgabe. Damit wird das zuvor erlernte direkt in die Praxis umgesetzt und über die Zeit echte Erfahrung gesammelt.

Dabei werden sowohl einfach Begriffe, wie „Backlog“, „Schätzen“, oder „Priorisieren“, aber auch fortgeschrittene Themen und Techniken, wie „Outside-In statt Inside-out“, „Design-to-Budget“ oder „Start with Why“ behandelt.

Zum Trainieren legt man die AGILE TRAININGS CARDS als gut gemischten Stapel an einen zentralen Ort in seiner Wohnung oder seinem Arbeitsplatz und immer wenn man an diesem vorbeikommt, zieht man eine Karte, liest diese kurz durch und beginnt mit der Aufgabe oder integriert diese in seinen Tagesablauf.

Somit lernt man „Agilität“ in täglich kleinen Portionen, die sich auch durch die entsprechenden Übungen sofort festigt und baut über mehrere Wochen Training ein wirklich agiles Mindset auf.

Die AGILE TRAINING CARDS wurden vom erfahrenen Agile Coach und Berater Manuel Marsch entwickelt, der die wertvollsten Erkenntnisse seiner mittlerweile fast 15-jährigen Praxis bei der Einführung und Anwendung von agilen Methoden in ganz unterschiedlichen Kontexten in dieses Kartenset einfließen ließ.

Das Kartenset ist besonders wertvoll für Agile Coaches oder Facilitatoren, Scrum Master, Product Owner, Team-Mitglieder und alle Interessierten am Thema Agilität.

Die AGILE TRAINING CARDS werden in einer hosentaschen-großen Metallbox mit kurzer Anleitung geliefert und sind bei amazon.de direkt erhältlich unter: https://www.amazon.de/AGILE-TRAINING-CARDS-Manuel-Marsch/dp/B0B75T5GRM