CPS-Datensysteme GmbH stellt DNS Node+ Anycast vor: Die Zukunft der DNS-Auflösung

Anycast DNS ist eine fortschrittliche Technologie, bei der mehrere geografisch verteilte DNS-Server eine einzige IP-Adresse teilen. Im Gegensatz zum traditionellen DNS, bei dem ein einzelner Server auf DNS-Anfragen antwortet, kann bei Anycast jeder der geografisch verteilten Server die Anfrage bearbeiten. Derjenige, der am nächsten zum anfragenden Internetteilnehmer liegt, übernimmt die Antwort. Dies führt zu einer verbesserten Latenz, höheren Verfügbarkeit und einer effizienten Verteiltung der Gesamtlast im Anycast-Netzwerk.

Werden die DNS eines Anbieters das Ziel von DoS Angriffen, so sind alle durch die DNS aufgelösten Domains unmittelbar betroffen. Äußern kann sich ein solcher Angriff in einer verlangsamten Adressauflösung oder in einem Totalausfall aller betroffenen Domains und der damit erbrachten Dienste wie E-Mail, Webserver, Shopsysteme etc. Einen wirksamen Schutz kann hier nur die Verteilung der DNS Auflösung auf viele Standorte bringen – in diesem Fall gilt „viel hilft viel“.

Die Verwendung eines Anycast DNS bietet also verschiedene Vorteile, wie schnellere Ladezeiten (DNS-Auflösung wird beschleunigt), eine höhere Verfügbarkeit (die Ausfallsicherheit wird erhöht) und ein Schutz vor DoS-Angriffen. Der Anycast DNS Cluster der CPS-Datensysteme bietet genau diese Vorteile, mit einer Verteilung auf inzwischen 11 Standorte in Europa, einer zentralen Zonenverwaltung per Weboberfläche oder API und das zu einem günstigen Preis pro DNS-Zone.

Das neue Produkt ergänzt das bestehende DNS-Angebot der CPS-Datensysteme im Rahmen der Initiative „Resilienz der DNS“ und kann als Zusatz zum Basisangebot verwendet werden. Auch die DNS Basis-Dienste wurden in den vergangenen Monaten durch eine Diversifizierung der Software und Hardware zusätzlich abgesichert.

DNS Node+ Anycast ist ab sofort für alle Partner und Kunden der CPS-Datensysteme buchbar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter https://www.cps-datensysteme.de/produkte/domains/dns-node-anycast/.