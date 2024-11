NIC Systemhaus feiert 20 Jahre Innovation und Wachstum

Von der Gründungsidee zur regionalen IT-Instanz

Die Reise von NIC begann 2004, als das Unternehmen von Harald Geißelhart gegründet wurde. Das Systemhaus wuchs schnell und gewann namhafte Kunden wie die Kreissparkasse Göppingen, den Lebensmittelhersteller Hengstenberg oder die Ionbond AG aus der Schweiz. Ein entscheidender Schritt war 2010 die Berufung von Oliver Heer als zweiten Geschäftsführer sowie die erstmalige ISO-Zertifizierung in den Bereichen Qualitäts- und Informationssicherheitsmanagement.

Kontinuierliche Weiterentwicklung und Expansion

In den Folgejahren konnte NIC sein Team und seine Kompetenzen stark erweitern. Besondere Partnerschaften stärkten NICs Position als vertrauenswürdiger IT-Dienstleister, führten zur Eröffnung eines zweiten Rechenzentrums in Frankfurt und legten den Grundstein für das internationale Geschäft. Ein besonders spannender Moment war die Inbetriebnahme eines Rechenzentrums in China für den Kunden Control€xpert im Jahr 2013 – ein beeindruckender Schritt für die damals noch junge Firma.

Im Jahr 2016 wurde NIC Mitglied im iTeam-Verbund, dem größten Systemhausnetzwerk Deutschlands. Außerdem vollzog das Unternehmen einen bedeutenden Generationswechsel: Oliver Heer übernahm das Unternehmen vollständig, was den Weg für weitere strategische Entwicklungen ebnete.

Der Übergang ermöglichte NIC eine Neuausrichtung, die durch eine flexible, auf Wachstum ausgerichtete Unternehmenskultur und einen stärkeren Fokus auf IT-Outsourcing und IT-Security gekennzeichnet war. Dazu trieb das Unternehmen die Entwicklung ausgereifter IT-Lösungen voran und führte innovative Managed Services ein, um Kunden auf monatlicher Basis eine IT-Komplettbetreuung anbieten zu können.

NIC als „Great Place to Work” ausgezeichnet

Die Unternehmenskultur und Mitarbeiterzufriedenheit waren bei NIC schon immer zentrale Werte. Seit 2018 gehört das Unternehmen zu den „Great Places to Work®“ und entwickelt stetig seine Arbeitsplatzkultur weiter – zuletzt durch Workshops zur agilen Führung und das firmeninterne „NICIGAI“.

„Unsere Kultur ist der Motor unseres Erfolges. Wir haben eine Atmosphäre geschaffen, in der Offenheit und Teamgeist im Mittelpunkt stehen. Deshalb freue ich mich sehr, mit so vielen Kolleginnen und Kollegen sowie langjährigen Partnern unser 20-jähriges Firmenjubiläum zu feiern“, berichtet Geschäftsführer Oliver Heer zufrieden.

Eine Unternehmenskultur, die verbindet

Mit der strategischen Partnerschaft mit der HELDELE GmbH im Jahr 2024 öffnete sich ein neues Kapitel: Die Allianz vergrößerte das Portfolio um Cloud- und Sicherheitslösungen und stärkte NIC noch weiter als Full-Service-Dienstleister in der IT.

„Verbundenheit ist ein zentraler Unternehmenswert bei NIC. Das zeigt sich nicht nur in der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sondern wird auch in Zukunft weitere Partnerschaften prägen. Mit unseren Werten im Gepäck und unseren engen Weggefährten an der Seite freuen wir uns auf die weitere Reise“, so Oliver Heer.