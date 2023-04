Daniel Höhnke steigt bei Strix ein - Internationales Wachstum ist Teil seiner DNA

Höhnke kennt die Branche. Über 15 Jahre begleitete er die Expansion von Unternehmen unterschiedlicher Branchen - zunächst als Geschäftsführer von Pixup Media, einer Shopware-Partneragentur, die 2016 als "Best-Selling Shopware Partner" ausgezeichnet wurde. In den letzten Jahren leitete er das Europageschäft von Overdose, eine Agentur mit Kunden wie KPM Berlin, Tamara Comolli oder DeFacto. Hier zeichnete er für die gesamte Unternehmensentwicklung verantwortlich - nicht nur für die operative Ebene - sondern auch für die Entwicklung weiterer Expansionsstrategien für die Kunden der Agentur. Nach seinen Worten ist die Lust auf Wachstum Teil seiner DNA geworden:

"In einem internationalen Umfeld zu arbeiten und Einblicke in das zu bekommen, was hinter dem europäischen Horizont passiert, ist nicht nur für mich, sondern auch für unsere Kunden von großem Wert. Die Suche nach neuen Lösungen, der Einsatz von Technologien und die Schaffung von Vorteilen für die Kunden ist das, was mich am meisten antreibt. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und kann es kaum erwarten, zur Entwicklung von Strix beizutragen, das sich zu einer der am schnellsten wachsenden Digitalagenturen in Europa entwickelt", so Höhnke.

In seinem ganzen Berufsleben hat er stets einen partnerschaftlichen Ansatz verfolgt. Seine Strategien haben zum Erfolg zahlreicher Projekte beigetragen mit Marken wie Shopware, Shopify Plus, Klaviyo, Nosto, Adobe, BigCommerce, Algolia, Commercetools, DotDigital, Reviews.io und weiteren Unternehmen, die für die deutsche und europäische E-Commerce-Szene von Bedeutung sind.

Darüber hinaus ist Daniel Höhnke durch etliche öffentliche Auftritte bei Veranstaltungen wie dem Shopware Community Day oder der Fashion Week als Vordenker bekannt. Sein E-Commerce-Podcast "E-Commerce Dudes" ist einer der meistgehörten Podcasts in der deutschsprachigen Commerce-Szene. Er scheut sich auch nicht, sein Wissen an die Köpfe von morgen weiterzugeben und hält regelmäßig Vorträge über Digitalisierung, zum Beispiel an der TU und der Freien Universität Berlin.

"Wir freuen uns sehr, Daniel an Bord zu haben und sind sicher, dass seine Erfahrung und seine Ideen zur nachhaltigen Stärkung von Strix in den DACH-Märkten, aber auch zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der gesamten Gruppe beitragen werden", so Marten Lehmann, Managing Director der Strix Group und Gründer der webweit GmbH.

Bei Strix wird Höhnke sowohl für die geschäftliche Expansion als auch für die Markenentwicklung verantwortlich sein. Das Unternehmen ist seit fast 15 Jahren erfolgreich in der E-Commerce-Branche tätig und unterstützt Unternehmen nicht nur bei der digitalen Transformation, sondern auch bei der Entwicklung von Strategien für den Online-Handel, die dem Unternehmen spürbaren Mehrwert bieten. Im Juli 2022 fusioniert die in Polen etablierte Marke mit der niederländischen Agentur (jetzt bekannt als Strix NL) und 2023 mit der deutschen Agentur (webweit) zu einer Unternehmensorganisation. Dadurch ist eine paneuropäische Agentur mit über 200 E-Commerce-Experten entstanden.

" Nach dem Zusammenschluss mit Agenturen aus den Niederlanden und Deutschland verfügt Strix über ein enormes Potenzial, das es ermöglicht, mit seinen Dienstleistungen eine breite internationale Kundschaft zu erreichen. Ich beabsichtige, meine Erfahrungen beim Aufbau eines globalen Vertriebs zu nutzen und mich kreativ in eine auf die Stärkung langfristiger Kundenbeziehungen und Wachstum ausgerichtete Kultur einzubringen", so Daniel Höhnke.

Bildunterschrift: Von links: Daniel Höhnke (Director of Growth), Marten Lehmann (CEO webweit part of Strix Group), Florian Borchers (COO webweit part of Strix Group)