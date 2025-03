Seminar „Testen von Embedded Software“ (2-tägiges Praxis-Seminar) am 02. und 03. April 2025

Für Unternehmen, die ihre Kenntnisse über aktuelle Qualitätsmaßnahmen und Softwaretestmethoden auffrischen oder erweitern möchten, bieten wir ein spezialisiertes Seminar an. In diesem wird behandelt, wie Embedded Software effizient getestet und so Risiken und Kosten durch fehlerhafte Systeme vermieden werden. Der Fokus liegt auf bewährten Techniken und Vorgehensweisen, die direkt in Ihre eigenen Projekte integriert werden können.

Die Schulung ist in fünf praxisnahe Teile gegliedert:

Testmanagement: Sie erfahren, wie Testmanagement in Anlehnung an ISO 29119 umgesetzt wird. Zudem erhalten Sie Einblicke in risikomanagementbasierte Prozesse und lernen, wie Sie Metriken gezielt anwenden können. Statische Testverfahren: Hier liegt der Schwerpunkt auf Review-Techniken, MISRA-Regeln und Laufzeitfehleranalysen, die helfen, Fehler frühzeitig zu identifizieren. Dynamische Testverfahren: Sie lernen verschiedene Testentwurfsverfahren kennen, von erfahrungsbasierten bis hin zu risikobasierten Methoden, und wie Sie diese gezielt für Ihre Projekte einsetzen. Testebenen und Testumgebungen: Vom Systemtest bis zur Testautomatisierung – hier erfahren Sie alles über die verschiedenen Testebenen und deren Umsetzung in realen Projekten. Einsatz von KI im Testprozess: Mit modernen KI-Technologien lassen sich Testfälle automatisch aus Anforderungen ableiten und die Testqualität gezielt steigern.

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern die erforderlichen Kenntnisse für eine effiziente und sichere Entwicklung sowie für das Testen von Embedded Software zu vermitteln.

Das Seminar findet am 02. und 03. April 2025 (Mittwoch und Donnerstag) in Nürnberg statt.



Zusätzlich wird das Webinar nochmals am 24. und 25. September 2025 (Mittwoch und Donnerstag) in Offenburg stattfinden.

Es bietet umfassende Einblicke und praxisorientierte Schulungen, um die neuesten Standards und Best Practices im Bereich der Softwarequalität zu erlernen. Die Teilnehmer erhalten wertvolle Informationen und praktische Erfahrungen mit modernen Test- und Analysetools.

Weitere Details zum Seminarinhalt und zur Anmeldung finden Sie unter:

https://verifysoft.com/de_seminar_testen_von_embedded_systems.html