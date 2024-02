Kostenfreies Webinar: Unit- und Software Integration-Tests in sicherheitskritischen Projekten

So auch am Donnerstag, 14.03.2024 um 10:00 Uhr MEZ das kostenfreie Webinar zum Thema „Unit- und Software Integration-Tests in sicherheitskritischen Projekten“ (Dipl.-Ing. Martin Heininger)



Melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Webinar am Do., 14.03.2024 um 10:00 Uhr MEZ an und erfahren Sie mehr zu folgenden Themen:

Die Rolle der statischen Analyse

MISRA-Prüfungen

Laufzeit-Fehleranalyse

Die Rolle des Requirements Engineering in Bezug auf das Testen

Software-Integration-Tests versus Software-Unit-Tests

Methoden zur Ableitung von Normalbereichs- und Robustheitstestfällen

Messung der strukturellen Abdeckung

Die Aussagekraft von Überprüfungen des Tests

Nutzen Sie folgenden Link zur Anmeldung: https://www.verifysoft.com/de_integration_tests_webinar.html