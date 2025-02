Lodgify ernennt Shaun Shirazian zum neuen CEO, um das Wachstum weiter voranzutreiben

Lodgify, die führende Softwarelösung für Ferienunterkünfte, hat heute die Ernennung von Shaun Shirazian zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Er übernimmt die Position von Mitgründer und bisherigen CEO Dennis Klett, der in die Rolle eines nicht geschäftsführenden Vorstandsmitglieds wechselt und Lodgify weiterhin in seiner langfristigen Strategie unterstützen wird. Zudem verstärkt Lodgify seinen Vorstand mit Joaquim Lechá, dem ehemaligen CEO von Typeform, der als Chairman (Vorstandsvorsitzender) eintritt.

Shaun Shirazian bringt umfassende Führungserfahrung in der Technologie- und SaaS-Branche mit. Zuletzt war er Chief Product Officer bei Pipedrive und hatte zuvor leitende Positionen bei Intuit und Procter & Gamble inne. In seiner neuen Rolle als CEO wird Shaun den Marktausbau von Lodgify, die Weiterentwicklung der Produktpalette sowie die Unterstützung von noch mehr Gastgebern weltweit in den Fokus rücken.

„Lodgify hat es kleinen und mittelgroßen Gastgebern ermöglicht, leistungsstarke Tools zu nutzen, die früher nur großen Ferienwohnungsverwaltungen zur Verfügung standen“, sagt Shaun. „Da sich die Branche stetig weiterentwickelt – mit neuen Reisegewohnheiten, sich ändernden Vorschriften und der rasanten Entwicklung von KI – ist es wichtiger denn je, dass Gastgeber die richtigen Werkzeuge zur Hand haben. Ich freue mich sehr, Teil dieses talentierten Teams zu werden, um Lodgifys Erfolg weiter auszubauen und die beste Verwaltungsplattform für Gastgeber weltweit bereitzustellen.“