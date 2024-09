AliExpress feiert das Oktoberfest – Ein weltweites Prosit auf die bayerische Lebensfreude!

Was 1810 als bescheidenes Hochzeitsfest in München begann, hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, das jedes Jahr Millionen Menschen in seinen Bann zieht. AliExpress, der internationale Online-Marktplatz, feiert die ansteckende Lebensfreude und Tradition des Oktoberfestes - und das nicht nur in Deutschland!

Mehr als Maßkrüge und Brezn: Das Oktoberfest als Schmelztiegel der Kulturen

Das Oktoberfest ist weit mehr als ein Festzelt voller Bier und deftiges Schmankerl. Es ist ein Ort des kulturellen Austauschs, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen, um gemeinsam zu feiern, zu singen, zu tanzen und neue Freundschaften zu schließen. Ob man in Lederhosen oder Dirndl das Tanzbein schwingt: auf dem Oktoberfest stehen Spaß und Gemeinschaft im Vordergrund.

Von den Anden bis nach Asien: Das Oktoberfest kennt keine Grenzen

Die bayerische Lebensfreude ist längst über Deutschland hinausgewachsen und begeistert Menschen auf der ganzen Welt. Ob in den USA, Südamerika, Asien oder Australien - überall wird das Oktoberfest mit großer Begeisterung gefeiert.

Kitchener-Waterloo Oktoberfest, Kanada: Mit über 700.000 Besuchern jährlich ist es das größte Oktoberfest außerhalb Deutschlands und begeistert mit traditionellen Umzügen, authentischer Musik und natürlich jeder Menge Bier. Das Fest startet dieses Jahr am 27. September und endet drei Wochen später am 19. Oktober.

Oktoberfest Blumenau, Brasilien: Deutsche Einwanderer brachten das Oktoberfest nach Brasilien, wo es sich zum zweitgrößten der Welt entwickelte. Mit über 600.000 Besuchern zelebriert Blumenau die bayerische Kultur mitreißend und farbenfroh. Anders als das Münchner Original findet das Oktoberfest in Blumenau ausschließlich im Oktober statt. Das Fest startet am 09. Oktober und endet am 27. Oktober.

Oktoberfest Cincinnati, USA: Als größtes Oktoberfest der USA lockt Cincinnati jährlich hunderttausende Besucher an, die sich von traditioneller Musik, Tanz und kulinarischen Spezialitäten verzaubern lassen. Das Oktoberfest aus Ohio findet am Wochenende vom 19. September bis zum 22. September statt.

Es gibt jedoch noch mehr Orte, an denen das Oktoberfest gebührend zelebriert wird: Ob in Hongkong auf dem Dach des Marco Polo Hotels, beim internationalen Bierfestival im chinesischen Qingdao oder in zahlreichen weiteren Städten weltweit – die bayerische Lebensfreude ist überall zu Hause.