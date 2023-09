NSU Fan-Tag: Audi feiert 150-jähriges Jubiläum mit „Lebendigem Museum“

Die Traditionsmarke NSU feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag – und alle Fans und Interessierten aus der Region sind eingeladen mitzufeiern: Am NSU Fan-Tag am Samstag, 16. September, erwartet die Gäste von 11 bis 21 Uhr im und um das Audi Forum Neckarsulm ein abwechslungsreiches Programm. Gestaltet wird es gemeinsam von Audi und dem Deutschen Zweirad- und NSU-Museum.