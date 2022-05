Die Nominierungen für den Deutschen NaturfilmPreis 2022 stehen fest

Die Nominierungsjury hat 12 Nominierungen für den Deutschen NaturfilmPreis 2022 ausgesprochen. Der mit insgesamt 26.000 Euro in fünf Kategorien dotierte Filmpreis wird seit 2008 im Rahmen des Darßer NaturfilmFestivals auf dem Fischland-Darß-Zingst verliehen. Das Festival findet in diesem Jahr vom 4. bis 9. Oktober statt. Höhepunkt wird die Verleihung des Deutschen NaturfilmPreises am 8. Oktober 2022 in Wieck auf dem Darß sein.