HAMILTON - Die sensationelle Broadway-Produktion auch in Deutschland ein absoluter Zuschauer-Erfolg

Als die vielfach preisgekrönte Stage Musical-Produktion HAMILTON im Oktober letzten Jahres Weltpremiere feierte, ging ein deutlich spürbares Raunen durch die Musical-Szene. Nicht nur war es das erste Mal, dass eine internationale Produktion ins Deutsche übersetzt wurde, darüber hinaus eilte dem Hip-Hop-Musical der Ruf voraus, das vermutlich coolste und derzeit „spannendste Musical Deutschlands“ (Vogue) zu sein. Und tatsächlich reiht sich die deutsche Adaption mit aktuell mehr als 400.000 verkauften Tickets in die Riege der erfolgreichsten Musicalproduktionen in Deutschland ein. Fans wie Kritiker sind sich einig - die Medien feiern das Stück als „Sensation in Hamburg“ (t-online), „ein Feuerwerk aus Rap, Akrobatik, Tanz und Gesang“ (NDR) und empfehlen „.. unbedingt hingehen!“ (Elle). Vor allem beim jungen Publikum ist die Begeisterung riesig. Noch bis zum 15. Oktober wird das Musical im Hamburger Operettenhaus zu sehen sein, wer es nicht schafft, kann sich zumindest die Musik sichern, denn der Soundtrack zu HAMILTON (Label: Atlantic Records) gibt es seit 12. Mai 2023 als gleichnamige digitale EP erhältlich.

HAMILTON – Das Musical ist so emotional und faszinierend, wie die großartige Geschichte, die es erzählt. Mit einem genialen Musik-Mix und einer bahnbrechenden Choreografie bietet HAMILTON ein Musical-Erlebnis der besonderen Art, es steht im wahrsten Sinne des Wortes für Kontraste - auch musikalisch. Die Faszination entsteht allem voran aus einem kraftvollen wie genialen Mix aus den Genres Hip-Hop, Pop, Balladen, Soul, Jazz – ja, sogar die Beatles klingen hier und da durch. Es ist zweifelsohne die außerordentliche Musikalität, die HAMILTON zu einem echten Meilenstein der Entwicklung des Genres Musical macht.

Die Original-Show am Broadway wurde produziert von Jeffrey Seller, Sander Jacobs, Jill Furman und The Public Theater. Buch, Musik und Lyrics des auf der vielgepriesenen Biografie von Ron Chernow basierenden Musicals stammen von Lin-Manuel Miranda, Regie von Thomas Kail, Choreographie von Andy Blankenbuehler, musikalische Supervision und Orchestrierungen von Alex Lacamoire. Für das Bühnenbild von HAMILTON zeichnet David Korins verantwortlich; Kostümdesign von Paul Tazewell, Lichtdesign von Howell Binkley, Sounddesign von Nevin Steinberg sowie Haar und Perückendesign von Charles G. LaPointe.

Stage: https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/hamilton-hamburg