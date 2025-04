Frühlingskonzert der Bergkapelle Rüdersdorf e.V.

Unter der Leitung von Jan Winkler erwartet die Besucher ein unterhaltsames und kurzweiliges Programm, das sowohl für Liebhaber klassischer Musik als auch für Freunde moderner Melodien etwas zu bieten hat. Mit dabei sind Sänger und Moderator Stephan Slowik sowie die talentierten Pelle Kids, die mit ihren Stimmen das Publikum begeistern und die Atmosphäre des Konzerts bereichern werden.

Der Eintrittspreis beträgt 15,00 € (ermäßigt 7 € für Schüler), und Tickets sind an der Kasse erhältlich. Einlass ist ab 15.00 Uhr. Für diejenigen, die ihre Plätze im Voraus reservieren möchten, besteht die Möglichkeit zur Buchung über unsere Mailbox unter 033678 183145 oder per E-Mail an @email. Es empfiehlt sich, frühzeitig zu reservieren, um sich einen Platz bei diesem musikalischen Highlight zu sichern!

Das Frühlingskonzert bietet nicht nur einen musikalischen Genuss, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Kommen Sie vorbei und erleben Sie einen unvergesslichen Nachmittag voller Musik, Freude und Gemeinschaft bei Kaffee und Kuchen! Lassen Sie sich von den Klängen verzaubern – wir freuen uns auf Ihr Kommen!