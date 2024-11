Katie Melua veröffentlicht Highlight ihrer Karriere - das Doppelalbum Live At The Royal Albert All

Dieses wundervolle Doppel-Album dürfte bei vielen Katie Melua-Fans zweifelsohne ganz oben auf dem weihnachtlichen Wunschzettel stehen: Am 6. Dezember 2024 – und damit pünktlich zum Nikolaus – veröffentlicht Singer-/ Songwriterin Katie Melua ihr neues, mittlerweile drittes Doppelalbum „Live At The Royal Albert Hall“. Das als limitierte Doppel-Vinyl-LP und 2CD-Album erhältliche Album enthält insgesamt 21 großartige Liveaufnahmen aus dem umfangreichen Repertoire der letzten 20 Jahre Katies einzigartiger Karriere. Aufgenommen wurden die Songs am 16. Mai 2023 in der ausverkauften Londoner Royal Albert Hall – darunter einiger von Katies beliebtesten Klassikern wie „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“, „I Cried for You“, aber auch erste Live-Aufnahmen neuerer Songs wie „Golden Record“, „Quiet Moves“ und vielen mehr.

Jede Doppel-CD (als Hardcover-Book) oder Doppel-Vinyl ist mit exklusiven Fotos der Konzertfotografin Christie Goodwin ausgestattet. Ihre Fotos sind intim, ehrlich und schaffen es, die Energie einer Live-Show auf wundervoll poetische Weise einzufangen. Mit der Live-Aufnahme von „The Closest Thing To Crazy“ erschien am 6.11.2024 ein erster Vorbote aus dem Album (hier anhören)

Katie selbst sagt über das Live-Album „Auf dieser Bühne vor einem vollen Haus zu stehen, fühlte sich geradezu elektrisierend an. Die Magie und der Wahnsinn einer Live-Show bedeuten, dass wir nicht einfach mittendrin stoppen oder pausieren können. Sobald man beginnt und die Augen des Publikums auf sich spürt, verwandelt sich die Performance in eine Art Welle, die einen Anfang und ein konkretes Ende verlangt. Diese Welle verändert den Ton und den Charakter eines jeden Songs... Jede Note ist genauso, wie sie live gespielt wurde und ich bin mir sicher, wenn Sie es von Anfang bis Ende anhören werden auch Sie mit uns in diese kraftvolle, musikalische Welle eintauchen.“

Mit 56 Platinauszeichnungen im Laufe ihrer beeindruckenden Karriere etablierte sich Katie Melua seit der Veröffentlichung ihres Chart-Debüts „Call Off The Search“ und acht aufeinanderfolgenden Top-10-Alben in den UK-Charts zu einer der meistverkauften Künstlerinnen Großbritanniens.