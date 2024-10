Udo Lindenbergs Stern: Glanzvolle Rückkehr auf St. Pauli

Der legendäre Gedenkstern für Udo Lindenberg hat seine neue Heimat gefunden: Vor dem Klubhaus St. Pauli, direkt vor der „Panik City“ am Spielbudenplatz, wurde der Stern des Panikrockers heute feierlich eingelassen. Ursprünglich wurde Udo Lindenberg 1996 vor dem Café Keese auf der Reeperbahn mit dieser besonderen Ehrung ausgezeichnet, doch nach der Schließung des traditionsreichen Tanzlokals fehlte dem Stern der Bezug. Nun erstrahlt er endlich an dem Ort, der Udo Lindenbergs außergewöhnlichem Lebenswerk in Hamburg gewidmet ist – seiner „Panik City“.

Corny Littmann, Theatermacher, Schauspieler, Fußballvereins-Präsident und einer der Geschäftsführer der Panik City, zeigte sich sichtlich bewegt: „Udo und ich sind seit vielen Jahren eng befreundet, und wir haben schon 2015 darüber nachgedacht, wie wir die Panik City zu einem Ort machen, an dem Udos außergewöhnliches Lebenswerk gebührend gewürdigt wird. Dass der Stern jetzt hier, direkt vor unserem Klubhaus St. Pauli, eingelassen wurde, ist eine wunderbare Fügung. Schließlich war St. Pauli immer ein Ort der Kunst, Kultur und des Entertainments – und das alles spiegelt sich in Udos Karriere wider. Es freut mich, dass wir hier zwischen Operettenhaus und Davidwache einen festen Ankerpunkt für sein Vermächtnis geschaffen haben.“

Petra Jette Roitsch, die seit der Eröffnung die Panik City leitet und die Umsiedlung des Sterns mit der Bezirksverwaltung koordinierte, ergänzte: „Udo Lindenberg und die Reeperbahn – das gehört einfach zusammen. In seinem Song Reeperbahn hat er der ‘geilen Meile’ ein Denkmal gesetzt, und es ist fantastisch, dass wir das VR-Erlebnis mit genau diesem Song als krönendes Finale unserer Panik City Tour präsentieren können. Der Stern hier vor der Panik City macht es für unsere Besucher noch greifbarer, auf den Spuren des Panikrockers zu wandeln. Udo hat Hamburg und St. Pauli geprägt wie kaum ein anderer Künstler, und ich bin überglücklich, dass er mit seinem Stern nun direkt bei uns an der Reeperbahn verewigt ist.“

Die Panik City am Spielbudenplatz, die seit 2018 geöffnet ist, bietet ein einzigartiges Multimedia-Erlebnis, das Udo Lindenbergs Leben und Werk interaktiv erlebbar macht. Mit dem Gedenkstern vor Ort wird nun eine weitere Brücke zu Udos langjähriger Verbindung zur Stadt Hamburg und insbesondere zu St. Pauli geschlagen.